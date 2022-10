Renata Fan é acusada de preconceito por comentário sobre a torcida do Corinthians

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora e jornalista Renata Fan foi acusada nas redes sociais de fazer comentários preconceituosos contra a torcida do Corinthians no programa Jogo Aberto, da Band, nesta quinta-feira (20). Durante o programa, ela disse ao comentarista Chico Garcia que ele "não combinava" com o time clube paulista.

Renata comentava a perda do título da Copa do Brasil do Timão para o Flamengo , na noite anterior. O jogo terminou empatado em 1 x 1 no tempo normal e acabou sendo decidido nos pênaltis. A apresentadora brincou com o colega sobre ser torcedor do time derrotado: "Quem avisa amigo é. Para, Chico. Você não combina, Chico. Você não é maloqueiro, você é um cara estudado. Você é um cara multifunções. Aí você vai querer ser corinthiano para agradar a esposa".

"Ué, qual o problema de ser Corinthiano? Que não estuda? É vagabundo", questiona o comentarista e ex-goleiro do Corinthians, Ronaldo Giovanelli. "Não, é que não combina", respondeu Renata, visivelmente sem graça. Não demorou muito para que vários torcedores reprovassem o comentário da apresentadora no Twitter.

"Somos maloqueiros sim, Renata Fan, mas também somos estudados, somos loucos, mas também somos inteligentes. Você vive do futebol, respeitar, deveria ser obrigação daqueles que tem espaço na mídia. Comentário nojento e preconceituoso!", começou um internauta. "A declaração de Renata Fan sobre os 'maloqueiros corinthianos' é espelho do pior e mais asqueroso elitismo presente na sociedade brasileira. Mostra muito quais são os valores e o pensamento dos mais favorecidos sobre o povo e do quanto se acham melhores e superiores aos demais, comentou e o terceiro completou: "A Renata Fan me decepcionou demais depois dessa fala".

O perfil oficial do Corinthians se pronunciou na rede social sobre o episódio: " O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no programa "Jogo Aberto" (Band) desta quinta-feira (20) e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio: uma torcida apaixonada e Fiel. Procurada, a apresentadora não respondeu.