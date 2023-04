Renata Capucci fala sobre Parkinson na TV pela 1ª vez e Ana Maria chora

Ana Maria Braga, que tratou três tumores no pulmão nos últimos cinco anos, foi às lágrimas com o presente.

"Eu seria muito falsa se, ao final daquele programa, eu continuasse só apresentando. Eu falei: estou pronta para me abrir. Me emocionei, eu sou uma manteiga derretida, e foi uma catarse!"

Renata decidiu divulgar o diagnóstico no ano passado ao gravar um episódio sobre doenças degenerativas para o podcast do Fantástico.

Ela descobriu a doença três dias depois de uma participação no programa de Ana Maria. Na época, ela era uma das participantes do Popstar, competição que colocava famosos para provarem seus talentos musicais: "Eu saí do Popstar, nos Estúdios Globo, e meu marido me levou numa emergência. Meu braço esquerdo subiu sozinho, retesado. Sem controle. E eu vinha desde fevereiro mancando".

"Eu lembro que eu gritava dentro do carro com o meu marido depois de receber o diagnóstico", relembrou a jornalista. "É esse choque que você leva ao ter esse diagnóstico, principalmente aos 45 anos".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renata Capucci foi a convidada desta sexta-feira (28) no Mais Você e emocionou Ana Maria Braga falando sobre seu diagnóstico de Parkinson, que recebeu em 2018 e divulgou no ano passado:

