Relembre relação de Rita Lee com a moda, de óculos vermelhos e botas prateadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior estrela do rock brasileiro não era conhecida só pelas suas músicas —com seu tradicional cabelo vermelho e óculos redondos de lentes avermelhadas, Rita Lee tinha também uma estreita relação com a moda. A cantora morreu nesta segunda (8) em decorrência de complicações de um câncer.

De acordo com entrevista de seu filho, Beto Lee, ao jornal O Estado de S. Paulo, a roqueira lhe ensinou que não dá para subir ao palco com a mesma roupa que se usa todos os dias. "Ela sabe montar um visual como ninguém", disse Beto.

Um de seus looks mais conhecidos é um vestido de tela transparente adornado com dezenas de estrelas prateadas, que data do final dos anos 1970 e que estampou a divulgação da exposição da cantora no Museu da Imagem e do Som, o MIS, em São Paulo.

Nesta mostra estava exposto também um macacão drapeado na cor creme, uma criação da estilista americana Norma Kamali que a cantora usou na capa do disco "Lança Perfume", de 1980. O figurino encantou Elis Regina, que copiou o look em sua última turnê.

Antes de se lançar em carreira solo, Rita se apresentou numa competição na TV Record em 1968 com sua banda Os Mutantes trajando um vestido de noiva que ela havia pegado emprestado da atriz Leila Diniz, que à época gravava a novela da Globo "O Sheik de Agadir".

O vestido foi parar também na capa do segundo disco do grupo, na qual ela aparece cantando e tocando guitarra ao lado de Sérgio Dias e Arnaldo Baptista.

Outra marca registrada sua eram as botas prateadas de salto, que ela teria roubado da Biba, uma loja em Londres que vendia roupas para os descolados locais na década de 1960. Rita provou a bota e disse para a vendedora que estava apertada. A atendente então foi buscar um número maior e a cantora saiu da loja vestindo o calçado.

A cantora chegou a lançar uma linha de óculos com a marca Chilli Beans, no ano passado, incluindo alguns modelos com bastante brilho na armação ao redor da lente.