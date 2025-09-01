   Compartilhe este texto

Relembre memes de William Bonner à frente do Jornal Nacional

Por Folha de São Paulo

01/09/2025 19h30 — em
Arte e Cultura



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - William Bonner deixa em novembro o comando do Jornal Nacional, da Globo. Foram quase três décadas na bancada do telejornal de maior audiência do país, período em que o jornalista, 61, protagonizou momentos inesquecíveis -muitos deles, claro, viraram memes. Quem não se lembra do clássico "Onde está você, Fátima Bernardes?" ou da imitação de Galvão Bueno no icônico grito "Taffareeel!", entre outros?

Na época, Fátima ainda era âncora do Jornal Nacional e casada com Bonner. Ela costumava se ausentar da bancada para fazer coberturas importantes, como a da Copa do Mundo de 2002. Durante a campanha vitoriosa da seleção brasileira, conseguiu até entrar no ônibus dos jogadores após a conquista do pentacampeonato contra a Alemanha. William adorava a interação da jornalista com o grupo comandado por Felipão e não perdia a chance de chamar as matérias da mesma forma: "Onde está você, Fátima Bernardes?". A frase virou bordão e se repetiu em 2006 e 2010.

Foi também em clima de Copa do Mundo que Bonner voltou a ser assunto nas redes. Em 2018, diretamente da Rússia, após a exibição de uma reportagem que lembrava uma das narrações de Galvão Bueno em defesa de pênalti pelo goleiro brasileiro, o âncora se despediu de Renata Vasconcellos de forma bem-humorada. "E o Galvão escapou de ser zoado hoje com esse grito dele do 'Taffareeel!'. Ninguém lembrava mais desse grito, foi maravilhoso. É épico! Boa noite pra você, Renata, obrigado."

Já em novembro de 2024, enquanto cobria as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Bonner fez uma reclamação ao vivo sobre o barulho em frente à Casa Branca, residência oficial do presidente americano. "Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo havia uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, e estava bem ruim a situação", comentou. "Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que está aqui ao fundo", completou.

Em dezembro de 2017, o jornalista também adotou um tom descontraído após a exibição de uma reportagem que mostrava a filmagem de uma testemunha. Ele aproveitou para dar um breve tutorial de como gravar vídeos com melhor aproveitamento na TV. "Na hora da pressa é muito comum filmar ou fotografar nessa posição, na vertical. Mas, para a imagem ser mais bem explorada aqui, na televisão, repare no formato: o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, na horizontal. Fica a dica."

Outro momento marcante aconteceu em junho de 2020, quando Bonner ironizou a "nuvem" de gafanhotos que assustava agricultores na fronteira do Brasil com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Renata Vasconcellos explicou que, segundo o Ministério da Agricultura, especialistas argentinos acreditavam que os insetos deveriam seguir em direção ao Uruguai, afastando-se da região sul brasileira. Bonner não perdeu a piada: "E o Brasil inteiro torcendo para os especialistas argentinos, né? Vamos combinar que não precisava também disso agora."

