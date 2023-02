Relembre filmes com música de Burt Bacharach, vencedor de três prêmios Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é tarefa fácil ganhar uma estatueta do Oscar. Por isso, não deixa de ser surpreendente o fato de alguém como Burt Bacharach, morto nesta quinta (9) aos 94 anos, ter vencido três, apesar de compor para as telas apenas pontualmente.

O número dobra quando falamos das indicações que recebeu. A primeira foi em 1966, ao lado do parceiro e letrista Hal David, na categoria de canção original. Eles competiram com "What's New, Pussycat?", de "Que é que Há, Gatinha?", mas perderam para o filme "Adeus às Ilusões".

No ano seguinte, mesmo com um dos cânones de seu repertório no páreo, o Oscar escapou novamente. "Alfie", de "Como Conquistar as Mulheres", perdeu para "A História de Elsa". E a derrota veio de novo, pelo terceiro ano consecutivo, quando Bacharach assinou "The Look of Love", de "Casino Royale".

Numa época pré-Adele, em que as clássicas músicas de "007" eram com frequência ignoradas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o Oscar acabou ficando com "O Fantástico Dr. Dolittle".

Mas as indicações começaram a vingar, enfim, em 1970. Naquele ano, Bacharach embolsou não uma, mas duas estatuetas pelo trabalho no clássico "Butch Cassidy", de George Roy Hill. Além do prêmio na categoria de melhor trilha sonora, o americano foi laureado também em canção original, pela icônica "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

Entoada por B. J. Thomas, a canção de letra otimista e melodia leve e solar contrastava com a trajetória perigosa dos protagonistas, dois bandidos vividos por Paul Newman e Robert Redford que, após uma tentativa frustrada de roubo de trem, precisam fugir.

Para além do sucesso cinematográfico, "Raindrops Keep Fallin' on My Head" estourou nas paradas e ficou quatro semanas no topo da Billboard Hot 100, lista que compila as músicas mais executadas nos Estados Unidos. Em 2004, o Instituto Americano de Cinema pôs a faixa no número 23 do ranking das cem maiores canções da história do cinema.

Duas estatuetas do Oscar, no entanto, não bastaram. Bacharach voltou à premiação em 1982, mais de uma década depois, e saiu de lá com outro prêmio nas mãos. A vitória foi também na categoria de canção original, por "Arthur's Theme (Best That You Can Do)", do longa "Arthur, o Milionário Sedutor".

Dirigida por Steve Gordon, a trama protagonizada por Dudley Moore e Liza Minnelli falava de um ricaço alcoólatra que precisa se casar com uma moça que não ama por questões financeiras, depois de torrar seu dinheiro com inúmeras excentricidades.

É curioso que Bacharach tenha sido um artista premiado com mais estatuetas do Oscar do que compositores que dedicaram bons anos de suas carreiras exclusivamente ao cinema, como Ennio Morricone.

Seus álbuns mais vendidos no Brasil, no entanto, foram as trilhas sonoras dos longas mencionados, mostrando o tamanho da popularidade que as aventuras pela cinematografia lhe renderam.

Para além dos filmes contemplados com o Oscar, o americano também compôs as trilhas de "Sissi, para Sempre Meu Amor", "O Fino da Vigarice", "Horizonte Perdido", "Amo Non Amo", "Corretores do Amor", "A Dor do Amor", "Ela É Inesquecível" e "Po".

A reincidência da palavra "amor" nos títulos é bastante representativa da obra de Bacharach, um compositor que criou faixas marcadas pela sensibilidade e por certa melancolia. Eram de uma "emoção honesta", afirmou o jornalista Frank DeCaro em artigo do The New York Times de 1998.

Talvez a mais icônica das cenas sonorizadas por Bacharach, no entanto, tenha sido num filme no qual não teve envolvimento direto. Numa sequência de "O Casamento do Meu Melhor Amigo", comédia romântica estrelada por Julia Roberts em 1997, "I Say a Little Prayer", o mais lembrado fruto de sua parceria com Hal David, é tocada de forma catártica.

Na versão, os vocais de Dionne Warwick, a intérprete original, e de Aretha Franklin, a mais lembrada, são substituídos pelos do galã Rupert Everett, que entoa a canção e é acompanhado pelos vários comensais de um restaurante, animados com a melodia inesquecível deste que é um dos grandes clássicos do cancioneiro americano.