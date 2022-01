Relembre barracos marcantes que agitaram as 21 edições do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 22 (Globo) estreia em 17 de janeiro e os fãs do programa torcem para o reality trazer muitas surpresas e personalidades marcantes. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt, 47, na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.

Além de acompanhar as festas, romances e amizades surgindo, os espectadores do reality também mal podem esperar para assistir aos famosos barracos, que agitam a casa mais vigiada do Brasil e dividem opiniões do lado de fora.

Para ajudar a conter a ansiedade para a estreia do programa, que vem com novidades na casa, o F5 reuniu em uma lista algumas das maiores brigas e confusões que já aconteceram no Big Brother Brasil. Confira a seleção abaixo.

*

POCAH E GIL NO DIA DO BASCULHO (BBB 21)

A cantora e o economista se desentenderam após um jogo da discórdia e foram discutir no quintal da casa. O doutorando havia entregue para Pocah a placa de "Não Ganha", que queria dizer que, na visão dele, a artista não teria chances de vencer o reality.

Pocah desabafou com Karol Conká e disse que não iria tentar entender o lado de Gil, mas foi até ele para conversar. Os dois então se exaltaram. Em certo momento, a cantora disse que o doutorando estava fazendo "show" e então Gil disparou: "Não vim do lixo para perder para basculho, meu amor".

A briga foi interrompida logo em seguida, mas lembrada por muito tempo dentro e fora da casa, com a dúvida sobre o significado da palavra basculho, que até Gil confessou depois não saber o significado quando a disparou contra a colega de confinamento.

KAROL CONKÁ E LUCAS PENTEADO (BBB 21)

Os dois começaram a se desentender quando, na segunda festa, Lucas discutiu com vários participantes para montar grupos de pretos contra brancos. Kerline disse que se sentiu "desestabilizada" e Camilla de Lucas chegou a chorar para contar a Karol o que havia acontecido.

A rapper, que até então era aliada do ator, ao saber da proposta do participante se mostrou contrária às atitudes dele e passou a defender Kerline. Então Karol passou os dias seguintes dando alfinetadas e indiretas para Lucas, e chegou a dizer que faria tortura psicológica com ele a partir daquele momento, e pediu que os outros participantes o isolassem.

Houve um momento em que Lucas se sentou para comer na mesa e Karol pediu que ele saísse e só voltasse quando ela tivesse terminado de almoçar. Ela ainda disse que jogaria um copo d'água na cara do ator. O comportamento da rapper foi muito criticado nas redes sociais.

KAROL CONKÁ E CARLA DIAZ (BBB 21)

A rapper ficou incomodada e com ciúmes da relação da atriz com Bil Araújo, e mentiu dizendo que outros homens haviam afirmado que Carla Diaz estaria interessada no brother. Carla perguntou para todos os homens da casa e todos negaram ter espalhado o boato.

Karol se irritou e começou a dizer que iria pegar suas malas e sair do reality, e enquanto isso chamou a atriz de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras pela casa. Carla tentou explicar que não estava interessa em Bil, e disse que sua relação com a cantora era mais importante.

"Aqui não é Chiquititas! Eu não sou de novela!", disparou a rapper. "Nem eu. Aqui eu não sou de novela", respondeu a atriz. Apesar de as duas terem conversado após a briga, o clima continuou tenso até a eliminação da cantora, que saiu com recorde de rejeição, com 99,17% dos votos.

CAMILLA DE LUCAS E KAROL CONKÁ (BBB 21)

A discussão entre as sisters aconteceu após a briga entre Gil do Vigor e Arthur, em que o economista gritava: "Eu estou indiginado". Tudo começou quando Karol disse que Camilla de Lucas tomava partido e escolhia ouvir apenas um lado no jogo.

"Você quer jogar uma pessoa contra a outra. Só que eu sou Camilla de Lucas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Karol Conká 'braba' lá fora, mas tem outra 'braba' aqui dentro também", disse a influenciadora digital em um momento da briga.

MULHERES CONTRA HOMENS (BBB 20)

Hadson, integrante do grupo Pipoca, havia bolado um plano juntamente dos outros homens da casa, para seduzir as mulheres comprometidas do reality, a fim de manchar a imagem delas com o público fora do programa. Após uma formação de paredão, Gizelly e Marcela contaram para todas as sisters da casa o plano dos homens, e então todas se juntaram e foram tirar satisfação com Hadson.

GLEICI E PATRÍCIA (BBB 18)

A campeã da 18ª edição do reality foi para um paredão falso e passou uma semana no andar de cima da casa, observando tudo o que os brothers faziam e conversavam durante o período, e não gostou de ver Patrícia combinando votos e falando mal de Ana Clara.

Quando voltou para a casa, a sister foi tirar satisfação com a cearense e algumas de suas frases se tornaram memes na internet, lembrados até hoje, como "vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" e "quem cava a cova para alguém, acaba caindo nela".

EMILLY E MARCOS (BBB 17)

Os dois estavam em um relacionamento, e Emilly ficou chateada ao perguntar para Marcos quem ele gostaria que vencesse o programa, já que ele respondeu que isso seria uma decisão do público. O brother ficou de frente com Emily e colocou o dedo na cara da sister.

"Presta atenção! Você só está comigo por que eu quero que você ganhe? Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você está me ouvindo?", disse ele. O comportamento do brother acabou resultando em sua desclassificação do reality.

ANA PAULA E RENAN (BBB 16)

Os dois brigaram bastante durante a 16ª edição do reality. Em uma das tretas mais marcantes, o brother chamou a sister de "falsa, arrogante e prepotente" por descobrir que ela combinava votos contra ele.

Em outro desentendimento, Ana Paula disse que Renan era louco e que o dente dele era falso. Porém a última briga ocorreu em uma festa, quando a jornalista deu um tapa no rosto de Renan e acabou sendo expulsa do Big Brother por agressão.

MARCELO E CÁSSIO (BBB 14)

Uma das brigas mais marcantes da edição foi protagonizada pelos dois brothers, e começou quando Cássio acusou Marcelo de ter assediado Angela enquanto a sister dormia. O curitibano foi tirar satisfações com o gaúcho e os dois quase se agrediram, e chegaram a danificar o cenário da casa.

DICÉSAR E DOURADO (BBB 10)

Os dois tiveram diversas brigas ao longo da 10ª edição do programa. Porém, uma das piores foi quando o lutador foi tirar satisfação com o maquiador, que votou nele depois de dizer que ele merecia um descanso por ter enfrentado muitos paredões. Dourado, que mais tarde se tornou campeão do BBB 10, chegou a disparar ofensas relacionadas à sexualidade do maquiador.

ALEMÃO E AIRTON (BBB 7)

A briga começou por causa de uma cueca, quando no fim de uma das festas, um grupo de participantes tirou a cueca de Alemão, que estava tentando dormir e ficou irritado com a brincadeira. Airton não gostou da reação do brother e então o acusou de fingir puritanismo, mas andar de sunga branca pela casa.

SOLANGE E MARCELA (BBB 4)

As sisters se desentenderam após uma festa com o tema mexicano, após terem bebido bastante. Solange e Marcela trocaram diversas ofensas em sua maioria atacando os corpos uma da outra, mas também chegaram a atacar familiares.

TINA CONTRA TODOS (BBB 2)

A 2ª edição do reality foi palco de diversas brigas de Tina contra os brothers e sisters. Nas duas semanas em que ela esteve no programa, ela irritou os outros participantes em diversos momentos, porém um que ficou marcado foi quando a sister batia tampas de panelas e dizia "Ai, ai, ai, ai, em cima, em baixo, puxa e vai" para que ninguém conseguisse dormir.