Rei Charles convida príncipe Harry e Meghan para sua coroação, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rei Carlos 3º convidou o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle, para a sua coroação em 6 de maio de 2023, apesar das consequências do documentário "Harry & Meghan" (Netflix), lançado em 15 de dezembro, que faz críticas à família real britânica. A informação foi confirmada pelo Daily Mail.

Os convites oficiais para a coração ainda não foram enviados, mas fontes próximas ao rei disseram que ele disse a Harry e Meghan que eles serão bem-vindos ao evento histórico, na Abadia de Westminster, em Londres. A data da coroação está marcada para o aniversário de 4 anos do filho de Harry e Markle, Archie.

Uma fonte disse que, embora as coisas estejam difíceis no momento, Harry é filho de Charles e as portas estarão sempre abertas para ele. Outra fonte afirmou que é improvável que o convite seja revogado, mesmo com o lançamento do livro de memórias de Harry, "Spare", que será lançado em 10 de janeiro.

Os pedidos para que os Sussex sejam destituídos de seus títulos aumentaram após o lançamento de sua série Netflix com fortes críticas à família real. Mas e firma, como Meghan se refere a realeza britânica, quer manter a dignidade do silêncio e não ter uma batalha contínua sobre quem dá a última palavra.

Charles e Camilla planejam o realizar o maior evento real de Natal em cinco anos, e é improvável que os Sussex compareçam. Enquanto os filhos de Camilla e a realeza, do príncipe Andrew a Mike Tindall, estarão lá -Harry e Meghan estarão do outro lado do Atlântico, segundo o The Sun.