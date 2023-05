Rei Charles 3º, que também é pintor, fez telas baratas e contidas, como a monarquia

Os valores vão de £6.000 —cerca de R$37 mil— a £16 mil —R$100,5 mil. Uma possível explicação para os preços é a popularidade do rei, que, embora seja alta, não chega perto à de Elizabeth 2ª, morta no ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coroado neste sábado (6), o rei Charles 3º mantém uma relação de proximidade com as artes. É conhecido por apreciar balé, teatro, música clássica, arquitetura e, principalmente, pintura.

