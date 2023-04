Regina Duarte publica mais uma fake news e é advertida pelo Instagram

Em determinado momento é mostrado um homem com uma bandeira do PT como se fosse ele o baderneiro. Na verdade, a bandeira havia sido furtada e eram apoiadores de Jair Bolsonaro quem vandalizavam os prédios dos Poderes da República. O Instagram afirma que o conteúdo foi analisado por verificadores independentes que atestaram a falsidade.

