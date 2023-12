Recordista em punições e invicta até a reta final, Lily é eliminada de 'A Fazenda'

A cantora foi quem mais foi punida na sede, totalizando 7 punições. A peoa até bateu boca com Nadja por levar punição com frequência.

A equipe da peoa repudiou e criticou as falas de Jenny e Simioni sugerindo que tinha piolhos no cabelo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lily Nobre foi eliminada na última roça de A Fazenda 2023 (Record), contabilizando apenas 0,78% dos votos. A peoa concorria a uma das vagas da final com André, Jaquelline, Márcia Fu e WL. Tonzão Chagas também deixou a competição, com 2,15% dos votos.

