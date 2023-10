Record TV condena xingamentos homofóbicos durante briga em A Fazenda

"Diante desses eventos, as ações de Cariúcha serão anexadas como novas provas ao processo já em andamento", diz a nota. "Além disso, a advogada de Lucas está considerando medidas legais contra os demais participantes envolvidos nas infrações legais mencionadas, a fim de garantir a devida responsabilização de acordo com a legislação vigente."

"Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes", disse a Record em nota. "No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia."

