Record promete 'mundo da fantasia' e elenco explosivo em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com as programações na TV ainda recheadas de reprises de novelas e séries por causa da pandemia do novo coronavírus e com um público carente por entretenimento (muitos órfãos do Big Brother Brasil 20), as expectativas para a 12ª edição de A Fazenda são altas. E a Record afirma estar se esforçando para não decepcionar os telespectadores: "Queremos fazer a maior temporada de todas", disse Rodrigo Carelli, diretor da atração.

Em live, que reuniu a imprensa na última quinta (3), Carelli prometeu novidades nas dinâmicas da competição (serão 26 provas inéditas) e um elenco explosivo. Mas as grandes mudanças e os 20 participantes que vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão não foram divulgados -três nomes estavam programados para serem anunciados antes da estreia, na noite desta terça (8), o restante só quando a atração for ao ar.

O que se sabe até o momento é que a estrutura básica segue a mesma: Prova de Fogo, formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação. Só há uma alteração no dia da disputa pelo chapéu do fazendeiro (que garante imunidade e liderança), que antes era às terças, e agora será às quartas -em uma tentativa de atrair o público que não gosta do futebol, atração da Globo. A eliminação continua às quintas.

"Dessa vez, se eles [os participantes] resolveram estudar as outras edições para já se prepararem, achando que já têm todas as respostas, vão ter que voltar para a estaca zero, ser eles mesmos e entrar na briga", avisou Carelli. Ele acrescentou que muitas das surpresas desta temporada surgiram de sugestões do próprio público.

O diretor disse que, pelo que já observado do pré-confinamento dos peões, que estão isolados em hotéis desde o dia 22 de agosto, o reality vai ser fogo no feno, como costuma dizer o apresentador Marcos Mion quando há brigas e polêmicas dentro da atração.

"São personalidades muito variadas, acho que vai ser uma Fazenda 12 muito explosiva", afirmou ele. Curiosamente, porém, feno não vai ter dessa vez no programa. A medida foi adotada como precaução contra o coronavírus. "Será fogo sem feno", brincou Mion.

Entre os nomes especulados para entrar na disputa estão o das funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, e o sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz. Carelli adiantou que cinco ex-participantes que foram destaques em outras edições estarão presentes na estreia: Gretchen, Nadja, Rafael Ilha e Nicole Bahls e Lucas Viana (vencedor da última edição). Não foi explicado, porém, como será a participação deles.

Para Marcos Mion, que comanda a atração desde 2018, esta temporada é cercada de muita expectativa por toda a situação atual do Brasil e do mundo diante da pandemia do novo coronavírus. Nesse sentido, ele afirmou acreditar que o programa será um como um "mundo de fantasia" para o público.

Isso porque, como foram adotadas medidas de prevenção contra o coronavírus e todos os participantes estão sendo testados, a interação social está liberada dentro da atração, incluindo beijos e abraços.

"Ter um programa como A Fazenda é como uma possibilidade para um mundo de fantasia, onde as pessoas não precisam usar máscara, podem aglomerar na festa, nadar na mesma piscina, cozinhar todos juntos. Dessa vez, lá dentro, o pessoal vai ter até um pouco mais de liberdade do que a gente tem aqui fora", disse.

PROTOCOLOS CONTRA A COVID-19

A Record afirma que tomou uma série de medidas para realizar o reality show com segurança. Uma junta médica, comandada por uma infectologista, foi incorporada à equipe do programa para dar as orientações necessárias.

Além disso, todos os participantes, que já estão em pré-confinamento, são submetidos a exames para detecção da Covid-19 e só vão poder entrar na casa após o resultado negativo. Por precaução, além dos 20 peões, outros quatros (dois homens, e duas mulheres) estão na "reserva" e podem substituir os oficiais caso algum deles testem positivo.

A comunicação entre a produção do reality e o do programa que antes era feita por fichas em papel, agora será realizada por monitores colocados dentro da casa. Será dessa forma que Marcos Mion entrará em contato com os peões. Somente no dia da Prova do Fazendeiro, o apresentador estará no local, mas em uma distância considerada segura dos peões.

Por trás das câmeras, toda a produção, segundo a emissora, também cumprirá, de forma rígida, os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e outros equipamentos de proteção individual, além do distanciamento adequado.

REPAGINADA E QUADRO DE HUMOR

A sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, passou por reformas e ganhou uma decoração totalmente repaginada para receber os fazendeiros.

Outras novidades são um quadro de humor que será comandado pelo comediante Márvio Lucio dos Santos, o Carioca, e o patrocínio do aplicativo TikTok -dentro do reality, os peões vão produzir conteúdo para a plataforma.

A FAZENDA 12

Quando: Estreia terça (8), 22h30

Onde: Record