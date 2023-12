Record negocia com Casagrande e outros ex-Globo para transmissão do Paulistão 2024

No caso de Oliveira, seria um retorno, já que ele atuou na Record entre 2002 e 2010. Atualmente, o experiente locutor está no BandSports, o canal esportivo da Band na TV por assinatura. Sua ida para a Record não atrapalharia seu trabalho atual e ele acumularia funções.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record está em avançadas negociações com o time de profissionais que pretende contratar para a transmissão do Campeonato Paulista 2024. O campeonato começa no mês que vem e o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr está próximo de fechar acordo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.