Record é condenada a pagar R$ 2 milhões por danificar pinturas milenares

O canal deverá ressarcir as despesas empenhadas para a perícia do local, além de veicular uma campanha de conscientização sobre a conservação ambiental.

À época, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou uma denúncia do Ministério Público do Estado e condenou a emissora a pagar R$ 1 milhão por danos morais e mais R$ 1 milhão como forma de compensação ambiental.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record TV foi condenada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar R$ 2 milhões ao sítio arqueológico da Serra da Pasmar, na região de Diamantina, em Minas Gerais, após danificar pinturas rupestres que datam de dez mil anos durante as gravações da minissérie "Rei Davi".

