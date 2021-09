Record aposta em tretas e peões com histórico de barracos em A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª edição do reality A Fazenda promete ser uma das mais polêmicas até agora na Record. Segundo a apresentadora, Adriane Galisteu, primeira mulher a comandar o programa, a nova leva de aventuras sediadas em Itapecerica da Serra, com início na noite desta terça (14), tem tudo para impactar o público.

Ao todo, 14 nomes em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão já foram divulgados. São eles: Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Victor Pecoraro, Mussunzinho, MC Gui, Tiago Piquilo, Liziane Gutierrez, Dayane Mello, Arcrebiano, Valentina Francavilla, Gui Araújo, Fernanda Medrado, Marina Ferrari e Mileide Mihaile (veja mais sobre eles abaixo). Outros nomes devem ser divulgados pelo TikTok até a hora da estreia.

"As expectativas são as melhores possíveis. Fiquei em choque com esse elenco, surpresa. Sou aberta às novidades e estou preparada. Espero o suprassumo do reality", opina Galisteu.

De acordo com o diretor Rodrigo Carelli, o elenco foi escolhido a dedo. "Tentamos descobrir algo por trás daquela personalidade que pode aparecer na temporada. Temos sempre surpresas com comportamento das pessoas", revela.

Na última edição, em 2020, a saúde mental de Raissa Barbosa, que tem síndrome de borderline, foi algo muito comentado. A peoa sofreu na temporada com rompantes de humor e personalidade. Justamente por isso a produção decidiu intensificar esses cuidados.

"Todos eles passam por exames, e nós conversamos com os médicos deles. Já sabemos quem tem questão psicológica ou psiquiátrica e vamos dar todo apoio", emenda Carelli.

Na nova temporada, haverá algumas novidades. A começar pela decoração totalmente repaginada para receber os fazendeiros, com novas cores, elementos cenográficos e objetos de arte. A academia, que antes ficava na área próxima à piscina, agora será instalada dentro da casa.

Além disso, mais de 50 câmeras vão registrar toda a rotina rural dos participantes desta nova temporada. Desse total, mais de 40 delas são robóticas, diminuindo assim o número de operadores e câmeras físicos por conta da pandemia. O público também poderá escolher o melhor ângulo pela plataforma PlayPlus.

"A sede nunca esteve tão bonita. Tem animal novo na área também. Mas quem trará o conteúdo e a tensão serão os participantes. Não vejo a hora de começar. Não vou copiar ninguém, vou encontrar meu tom", reforça Galisteu.

"O meu papel não é ser professora de ninguém, mas conduzir para quem está em casa. Temos que entregar entretenimento. Mas não vou ser tão boazinha assim. Eles sabem que têm que ter regras e punições acontecem", emenda a apresentadora, que se diz fã de A Fazenda desde a primeira edição.

Os ex-parceiros de confinamento Lidi Lisboa e Lucas Selfie serão os apresentadores nas plataformas digitais do reality. A dupla comandará a Cabine de Descompressão e a Live do Eliminado, que mostram os primeiros contatos de quem deixar o jogo com o mundo exterior.

A dinâmica do game continuará igual a outras que o público já viu. Às segundas, vai ao ar a Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião e pode mexer na formação da roça. Na terça, há a formação da roça e, na quarta, a Prova do Fazendeiro, que dará a chance de uma das pessoas se salvar da berlinda e ganhar poder.

Na quinta, acontecerá a tradicional eliminação semanal e, na sexta, rolará a festa. Sábado e domingo terão edições voltadas para a convivência dos peões sem nenhuma prova específica.

"Reality é um gênero de programa criado para TV. Pessoas se identificam cada vez com as personalidades das pessoas. Nessa fase de pandemia, então, isso aumenta, pois estão todos confinados", completa Carelli.

ELENCO ESTÁ RECHEADO DE PESSOAS POLÊMICAS

Da lista já confirmada, há nomes bem famosos e polêmicos como Nego do Borel, 29, que é acusado pela ex-namoradora, a modelo Duda Reis, 20, de tê-la agredido. O cantor nega.

Em entrevista ao Hoje em Dia da última quinta-feira (9), ele disse que as polêmicas não vão abalá-lo no jogo, já que o reality "dá chance para o país conhecer a pessoa", e cita como exemplo artistas como Biel, Jojo Toddynho e Lipe Ribeiro. Nas redes sociais, Borel é de longe o artista com o maior número de seguidores dentre os participantes já anunciados: 12 milhões.

Arcrebiano Araújo, o Bil, 29, que tem 6,2 milhões de fãs na rede e é o segundo colocado da lista em popularidade, vai participar de seu terceiro reality em um ano. Ele já pode ser visto no BBB 21 e no No Limite, ambos da Globo.

Na sequência, aparece a influenciadora digital e ex-mulher de Wesley Safadão Mileide Mihaile, 32, com 4,1 milhões de seguidores. Os outros quatro participantes já anunciados não chegam a ter 1 milhão de fãs no Instagram.

A modelo e influenciadora Liziane Gutierrez, 35, que chamou muito a atenção neste ano ao ser flagrada em uma festa clandestina em São Paulo e mandar os policiais irem "para a favela", promete muitas tretas na casa. Além dela, a funkeira Tati Quebra Barraco, 41, também já afirmou que será verdadeira, e não vai levar desaforo para casa.

Já o ator Antônio Carlos Bernardes, 28, conhecido como Mussunzinho, estará também simultaneamente na Globo, que reprisa "Malhação: Sonhos" (2014). "Nessa Fazenda quero deixar verdade, alma e coração aberto. Meu público só me conhece por personagens e agora terão a chance de me conhecer mais", disse em sua apresentação.

Por fim, a lista conta ainda com o ator Victor Pecoraro, 43, que fez novelas de sucesso na Record e na Globo, como "Chocolate com Pimenta" (Globo, 2003) e "Os Dez Mandamentos" (Record, 2015), e já esteve na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo).