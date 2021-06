Recém-casada, Solange Almeida diz que quer ser mãe novamente: 'Não vejo a hora'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após revelar ter se casado secretamente com o namorado Monilton Moura, 31, em novembro de 2020, Solange Almeida, 46, contou que o marido e ela pretendem ter um filho. O casal, inclusive, já começou os exames para que a cantora possa engravidar o quanto antes.

"Gosto mesmo de ser mãe e não vejo a hora de isso acontecer mais uma vez", disse a cantora à Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, neste sábado (19). O bebê será o quinto filho da artista e o primeiro do marido dela. "Ele não tem filho e também nunca me cobrou, mas sempre quis ter mais filhos, mas no momento certo... e em meio a uma conversa decidimos que era a hora", disse Almeida.

A cantora afirmou ainda que, por ser fértil está tentando engravidar naturalmente, mas, que não descarta recorrer à fertilização in vitro caso não obtenha resultado dessa forma. "Tenho uma amiga médica que é especialista em reprodução e congelamentos de óvulos. Tenho óvulos congelados desde 2013. Liguei pra ela, externei o desejo, já começamos a fazer os exames e se Deus quiser logo logo estaremos grávidos".

Para ela, engravidar durante a pandemia seria positivo pois, com os shows suspensos devido a necessidade de isolamento social, poderia dedicar mais tempo à gestação e também aos cuidados com o filho. "Terei muito mais tempo pra ser mãe em tempo integral e por mais tempo", pontuou.

A cantora destacou que sempre cuidou dos filhos sozinha, contratando uma babá apenas quando precisava voltar ao trabalho. "Eu amo tudo na gravidez. As mudanças no corpo, o parto. Já tive parto normal e já tive cesárea, ambos foram tranquilos. Sou aquela mãe que passa a noite levantando pra cuidar do meu filho. Que chora de emoção ao amamentar, que faz questão de cuidar do umbigo até cair. Minha mãe me dizia uma coisa e eu levo pra vida, sabe? 'Quem pariu Matheus que balance (risos). Gosto mesmo de ser mãe e não vejo a hora de isso acontecer mais uma vez", destacou Almeida.

Apesar de nunca ter se sentido pressionada por Moura para ter filhos, a artista disse que o marido está ansioso para ser pai. "Estamos aqui na expectativa de que dê tudo certo e que logo logo a gente possa dividir essa notícia com todos", concluiu.

Também neste sábado, Almeida postou no Instagram um vídeo ao som da canção "93 Million Miles", do cantor Jason Mraz para contar que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Só temos dois meios para nos livrarmos desse mal, os protocolos de segurança e a VACINA", postou na rede social.

"Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida! Torço para que chegue a todos o quanto antes. E se você já tomou a primeira dose, não perca o prazo da segunda. Vamos vencer, gente!!", finalizou a artista, que foi felicitada por celebridades como Cláudia Leitte e Astrid Fontenelle.