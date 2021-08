Reality "The Voice Kids" começa a fase de tira-teima

PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - O The Voice Kids (Globo) entrou neste domingo (29) na fase de tira-teima da atração. Durante essa etapa, cada time contará com oito participantes, divididos em dois grupos de quatro.

Uma parte se apresenta no tira-teima 1 e outra no tira-teima 2. Ao final, cada técnico salva dois participantes de cada disputa, onde os candidatos se apresentarão individualmente.

O primeiro time no palco foi o de Gaby Amarantos, com a apresentação de Clara Cintra, que cantou "Don't Start Now", sucesso de Dua Lipa; Izabelle Ribeiro interpretou "Falando Sério", de Roberto Carlos; Lua Brunetti escolheu "Superstition", clássico de Stevie Wonder; por fim, foi a vez de Mari Gonçalves, com "Menina Solta", de Giulia Be.

Gaby escolheu Izabelle e Mari para continuarem na disputa.

O próximo tira-teima foi com o time de Michel Teló. Bianca Alves cantou o sucesso sertanejo "Um Degrau na Escada"; na sequência, foi a vez de Gustavo Bardim, com "Shallow", de Lady Gaga; Laís Menezes foi a próxima, interpretando "Gostoso Demais", música de Dominguinhos e Nando Cordel; Por fim, Paulinho Arretado escolheu "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, para dar sua interpretação.

Gustavo e Laís foram salvos por Michel Teló para a próxima fase do reality.

O último quarteto a se apresentar neste domingo foi o de Carlinhos Brown. Isabelly Sampaio interpretou "Desafinado", de Tom Jobim e Newton Mendonça. João Vitor Kindel escolheu "Apenas Mais Uma de Amor", música famosa na voz de Lulu Santos; em seguida, foi a vez de Lorena França, que cantou "Foi Pá Pum", de Daniel Caon e Juan Marcus; a última apresentação do dia foi com Sofia Farah, que deu voz a "Brasil", um dos maiores sucessos de Cazuza.

Brown escolheu Isabelly e Sofia para avançar no The Voice Kids.

O tira-teima continua na semana que vem, com mais 12 candidatos separados nos três times dos técnicos para ver quem continua na disputa.