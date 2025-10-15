Realidades da comunidade LGBTQIA+ em diferentes partes do mundo estão na 49ª Mostra
Por Folha de São Paulo
15/10/2025 23h30 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encontros furtivos, paixões adolescentes e segredos de família estão entre as tramas de filmes com temática LGBTQIA+ na 49ª Mostra.
A seleção inclui um romance teen entre garotas no Japão, um amigo que se revela uma mulher trans na Islândia ou um pai que esconde sua sexualidade, inclusive do filho gay, na Holanda.
Cena do filme 'A História do Som', em cartaz na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo Divulgação Dois homens vestidos com ternos escuros conversam sorrindo em ambiente interno com paredes de madeira e iluminação amarelada. Um Veja mais filmes na programação:
Duas Vezes João Liberada
Idem. Portugal, 2025. Dir.: Paula Tomás Marques. Com: June João, André Tecedeiro e Jenny Larrue Eloísa D'Ascensão. 70 min. 16 anos
João, uma atriz de Lisboa, é protagonista de um filme sobre Liberada, uma pessoa de gênero não-conforme perseguida pela Inquisição no século 18. Durante a produção, ela entra em conflito com o diretor sobre a visão do legado de sua personagem.
Dias 22, às 22h15 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 24, às 19h40 (Espaço Petrobras de Cinema Anexo 4); 26, às 20h50 (IMS Paulista); e 27, às 13h (Reserva Cultural 2)
Drunken Noodles
Idem. EUA/Argentina, 2025. Dir.: Lucio Castro. Com: Laith Khalifeh, Ezriel Kornel e Matthew Risch. 82 min. xx anos. 18 anos.
Acompanha Adnan, um jovem estudante de arte que chega a Nova York para cuidar de um apartamento durante o verão e trabalhar em uma galeria. Entre o passado e o presente, o público acompanha os encontros e envolvimentos do artista na cidade grande.
Dias 18, às 19h20 (Cinemateca - Sala Petrobras); 19, às 21h20 (Reserva Cultural 1); 20, às 16h20 (Cinemateca - Sala Grande Otelo); e 23, às 21h20 (Playarte Marabá 1)
E Mais Alguém
EnIemand Anders. Holanda, 2025. Dir.: Vincent Tilanus. Com: Pier Bonnema, Rienus Krul e Hanneke Scholten. 89 min. 14 anos.
Jovem gay de 17 anos que passa o verão trabalhando na marcenaria de seu pai encontra mensagens sexuais do genitor trocadas com outro homem. Ele, então, se vê dividido entre a lealdade e a sinceridade, uma vez que a verdade pode destruir a família.
Dias 18, às 19h10 (IMS Paulista); 20, às 17h30 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 28, às 19h (CCSP - Sala Lima Barreto)
A Irmã Mais Nova
La Petite Dernière. França/Alemanha, 2025. Dir.: Hafsia Herzi. Com: Nadia Melliti, Ji Min Park e Amina Ben Mohamed. 106 min. 14 anos.
Fátima é a caçula de três irmãs e, aos 17 anos, percebe que se sente atraída por outras mulheres. Depois de ser aceita na Universidade de Paris, ela começa a namorar e fazer amigos, mas enfrenta um dilema: como permanecer fiel a si mesma e conciliar sua lealdade à família? A atriz francesa Nadia Melliti levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.
Dias 23, às 21h (Cinesala); 25, às 16h40 (Reserva Cultural 1); e 28, às 12h (Cultura Artística)
Maspalomas
Idem. Espanha, 2025. Dir.: Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga. Com: Jose Ramon Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Egileor, Kepa Errasti. 116 min. 16 anos.
Vicente assumiu sua homossexualidade aos 50 anos e deixou a esposa e a filha. Ele foi feliz com seu companheiro em Maspalomas, nas Ilhas Canárias, por 25 anos. No entanto, ao sofrer um derrame que o deixa em coma, ele acorda em uma casa de repouso e decide esconder sua orientação sexual.
Dias 28, às 21h (Espaço Petrobras de Cinema 1); 29, às 16h30 (Reserva Cultural 2); e 30, às 15h (Cinesesc)
Marble Ass
Dupe od Mramora. República Federal da Iugoslávia, 1995. Dir.: Zelimir Zilnik. Com: Vjeran Miladinovic, Nenad Milenkovic e Nenad Rackovic. 87 min. 18 anos.
Merlyn é uma mulher que se considera uma pacificadora na região do Bálcãs. Ela lidera uma comunidade de mulheres trans que se dedicam ao trabalho sexual em meio à violência. O soldado Johnny, seu ex-amante, retorna pda guerra para arrefecer seus desejos.
Dias 17, às 18h (Centro Cultural Olido); 20, às 19h30 (Cine Segall); e 26, às 17h (CCSP - Sala Paulo Emílio)
Fantasia
Fantasy Life. Sérvia/Bósnia e Herzegovina/ Macedônia do Norte/ Albânia/Eslovênia, 2025. Dir.: Kukla. Com: Alina Juhart, Sarah Al Saleh e Mia Skrbinac. 98 min.
Mihrije, Sina e Jasna são amigas de 20 e poucos anos que vivem na Eslovênia. Elas adotam o estilo tomboy e se recusam a se encaixar no sistema conservador em que vivem. Tudo se intensifica quando elas conhecem Fantasy, uma mulher transgênero.
Dias 19, às 18h35 (Cinemateca - Sala Grande Otelo); 21, às 18h20 (Playarte Marabá 5); e 22, às 16h (Cine Satyros Bijou)
A Garota da Última Parada
Shuuten No Ano Ko. Japão, 2025. Dir.: Kota Yoshida. Com: Ami Touma, Sena Nakajima, Kotona Minami e Kokoro Hirasawa. 125 min. Livre.
Kiyoko, uma estudante de uma escola feminina em Tóquio, se apaixona pela popular Akari, uma jovem que interage com todos.
Dias 19, às 19h40 (Espaço Petrobras de Cinema 4); 24, às 16h30 (Cine Segall); e 29, às 18h15 (Playarte Marabá 4)
A História do Som
The History of Sound. EUA/Reino Unido/Itália, 2024. Dir.: Oliver Hermanus. Com: Paul Mescal, Josh O'Connor e Chris Cooper. 127 min. 14 anos
Lionel é um jovem músico que conhece David no Conservatório de Boston, em 1917. Anos depois, eles fazem uma jornada pelo interior do país para coletar canções tradicionais e acabam se envolvendo.
Dias 20, às 17h30 (Espaço Petrobras 1); 23, às 16h30 (Playarte Marabá 1); 26, às 13h45 (Espaço Petrobras 2); e 29, às 21h45 (Cultura Artística)
Labirinto dos Garotos Perdidos
Idem. Brasil, 2024. Dir.: Matheus Marchetti. Com: Giuliano Garutti, Lucas Bocalon e Henrique Natálio. 82 min. 18 anos.
Um jovem do interior se perde na cidade grande no meio da madrugada. Ele experimenta uma série de encontros sexuais estranhos enquanto um assassino em série está à espreita.
Dias 18, às 18h55 (Reserva Cultural 2); e 19, às 13h (IMS Paulista)
No Caminho
En el Camino. México, 2025. Dir.: David Pablos. Com: Víctor Miguel Prieto e Osvaldo Sánchez. 93 min. xx anos.
A trama acompanha a viagem a caminho do México de Veneno, um jovem rebelde, e Muñeco, um caminhoneiro reservado. Vencedor do Leão Queer no Festival de Veneza.
Dias 17, às 14h (Cinemateca - Sala Petrobras); 20, às 14h (Espaço Petrobras de Cinema 3); 26, às 16h30 (Cine Segall); e 28, às 20h15 (Reserva Cultural 1)
Peixes Estranhos
Ljósvíkingar. Islândia/Finlândia/ Alemanha, 2024. Dir.: Snævar Sölvason. Com: Björn Jörundur Friðbjörnsson e Arna Magnea Danks. 104 min. Livre.
Hjalti e Björn, amigos de infância, resolvem abrir no ano inteiro um restaurante de frutos do mar que só funcionava no verão. É quando Björn revela ser uma mulher trans e passa a se chamar Birna. Essas mudanças testam a força da amizade entre eles.
Dias 17, às 20h20 (Cinemateca - Sala Oscarito); 24, às 19h (Biblioteca Roberto Santos; 27, às 14h (Cine Segall); e 29, às 15h (CCSP - Sala Paulo Emílio)
Provas de Amor
Des Preuves d'Amour. França, 2025. Dir.: Alice Douard. Com: Ella Rumpf, Monia Chokri e Noémie Lvovsky. 99 min. 16 anos.
Céline está à espera do nascimento de seu filho com Nadia, sua esposa, que dará à luz em três meses.
Céline embarca em uma jornada para legitimar seu lugar como mãe aos olhos da família, dos amigos e, principalmente, perante a rigidez do Estado.
Dias 17, às 16h (Cine Satyros Bijou); 21, às 17h25 (Reserva Cultural 2); 23, às 16h25 (Playarte Marabá 5); e 25, às 21h (Cinesala)
Sonhadoras
Dreamers. Reino Unido, 2025. Dir.: Joy Gharoro-Akpojotor. Com: Ronke Adékoluejo, Ann Akinjirin e Diana Yekinni. 78 min. 16 anos.
Uma nigeriana que vive ilegalmente no Reino Unido é detida em um centro de deportação enquanto aguarda a decisão sobre seu pedido de asilo. Lá, ela se aproxima de sua colega de quarto.
Dias 17, às 13h (IMS Paulista); 22, às 18h15 (Espaço Petrobras de Cinema 4); 25, às 19h10 (Espaço Petrobras de Cinema 3); e 28, às 17h20 (Reserva Cultural 2)
Se Tiver Medo, Coloque o Coração na Boca e Sorria
Wenn du Angst Hast Nimmst du dein Herz in den Mund und Lächelst. Áustria, 2025. Dir.: Marie Luise Lehner. Com: Siena Popovic, Mariya Menner e Jessica Paar. 87 min. xx anos
Anna, 12, enfrenta desafios ao ingressar no ensino médio. Envergonhada de sua origem humilde e da deficiência auditiva da mãe, ela esconde sua realidade. Ela só encontra apoio em Mara, uma colega que também tem um segredo. Prêmio Teddy especial do júri no Festival de Berlim.
Dias 18, às 15h (Playarte Marabá 4); 19, às 16h15 (Cinemateca - Sala Oscarito); 21, às 21h30 (Cine Satyros Bijou); e 27, às 16h15 (Playarte Marabá 5)
Tese sobre uma Domesticação
Tesis sobre una Domesticación. Argentina/México, 2024. Dir.: Javier Van de Couter. Com: Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera. 113 min. 16 anos
Inspirado na obra homônima da autora e roteirista trans Camila Sosa Villada, o longa acompanha uma atriz que, após conquistar o sucesso, inicia um relacionamento com um advogado. Juntos, eles decidem adotar uma criança, desafiando as normas conservadoras da sociedade argentina. Em meio a tensões pessoais e sociais, ela revisita sua cidade natal, onde o passado e o preconceito colocam em risco sua busca por liberdade e uma vida plena.
Dias 18, às 20h20 (Playarte Marabá 5); 19, às 16h (Cine Segall); e 26, às 18h (Centro Cultural Olido)
Tiger
Idem. Japão, 2025. Dir.: Anshul Chauhan. Com: Takashi Kawaguchi, Maho Nonami e Kenzo Shirahama. 126 min. 16 anos.
Taiga é um massagista gay de 35 anos que vive no Japão. Quando seu pai adoece, ele retorna para casa e enfrenta chantagens da irmã para abrir mão da herança. O longa traz à tona temas como a exclusão familiar e os dilemas enfrentados por pessoas LGBTQIA+ em uma cultura onde a tradição é mais priorizada do que a liberdade pessoal.
Dias 20, às 17h20 (Cinesesc); 22, às 13h30 (Espaço Petrobras de Cinema 1); 24, às 20h30 (Cinemateca - Sala Oscarito); e 28, às 19h10 (Playarte Marabá 5)
ASSUNTOS: Arte e Cultura