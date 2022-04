Ray J diz que não entregou sex tape inédito de Kim Kardashian a Kanye West

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ray J, 41, ex-namorado da empresária e socialite Kim Kardashian, 41, nega que o rapper Kanye West, 44, recuperou um disco rígido dele contendo imagens inéditas da fita de sexo do casal de 2007. A informação foi divulgada neste sábado (30) pelo Page Six.

"Tudo isso é uma mentira", escreveu Ray na seção de comentários do post do Hollywood Unlocked, no Instagram, na sexta-feira (29). "Não posso mais deixá-los fazer isso, tão falso".

No último episódio do reality, Kardashian se emocionou ao explicar a importância de Kanye ter pego o vídeo com Ray J e entregado a ela poucas horas antes de sua estreia no Saturday Night Live, em outubro do ano passado.

"Eu sei que Kanye fez isso por mim, mas ele também fez isso pelos meus filhos. Eu quero protegê-los o máximo que eu posso. E se eu tivesse o poder ou se Kanye tem o poder, isso é a coisa mais importante para mim. E estou tão emocionada por causa disso", disse Kardashian.

West afirmou anteriormente que se encontrou com o cofundador da Raycon e levou o laptop com as imagens em uma entrevista ao Hollywood Unlocked enquanto reclamava de Kardashian beijando seu namorado, Pete Davidson, na frente dele enquanto filmava "Saturday Night Live".

"Como você vai me trazer para o 'SNL' e beijar o cara que você namora bem na minha frente, e todo mundo fica tipo, 'oh sim, isso é legal', depois que eu fui e peguei o laptop de Ray J naquela noite" ele West; "Sabe por que ela chorou? Porque representa o quanto ela foi usada."

Um representante de Kardashian esclareceu o que exatamente foi descoberto. "O computador e o disco rígido coletados deveriam conter o vídeo original e qualquer filmagem não vista. Após a revisão, não havia nada sexual invisível, apenas filmagens no avião a caminho do México e em um clube e restaurante na mesma viagem."

Ray J diz que está farto da história do sex tape. "Isso precisa parar. Eu também tenho filhos", tuitou o cantor sobre a discussão em torno da fita em janeiro.