Rato aparece em episódio da 4ª temporada de 'The Crown' e rouba a cena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Um rato roubou a cena na quarta temporada de "The Crown", que estreou domingo (15) na Netflix. O animal aparece no terceiro episódio, correndo pelo tapete em uma das residências reais. Ao fundo, está a rainha-mãe, interpretada por Marion Bailey, sentada, à espera de um telefonema.

A imagem do ratinho logo viralizou nas redes sociais. Ainda não está claro se foi um erro de gravação ou se foi proposital. No Twitter, muitos internautas comentaram sobre a participação do bicho na série.

"Meu Deus, um rato em The Crown, imagina a imundice dessa palácio", comentou um deles.

Alguns até lembraram do rato que surgiu no Big Brother Brasil 20. "Será que o rato do BBB é amigo do rato de 'The Crown'?", indagou uma internauta.