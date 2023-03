Raquel Cozer deixa a editora HarperCollins e Samuel Coto assume função de publisher

"Desde 2018, quando a HarperCollins começou a publicar as obras de Tolkien, já foram vendidos mais de 1,5 milhão de exemplares no Brasil. Com C.S. Lewis os números também impressionam, são mais de 2 milhões de livros vendidos desde 2014, além da recente aquisição de 'As Crônicas de Nárnia'. Acreditamos que com o Samuel à frente de todo o grupo, teremos resultados ainda mais promissores", afirmou Monnerat em nota enviada à imprensa.

