Raissa perde o controle e parte para cima de Narizinho em A Fazenda

Sテグ PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raissa Barbosa, 29, voltou a provocar polテェmica na madrugada desta segunda (12) em A Fazenda 12. Apテウs Carol Narizinho ir tirar satisfaテァテ」o por ter sido chamada de patricinha por ela, a modelo ficou muito irritada, correu por cima de trテェs camas e partiu para cima da ex-Panicat, repetindo vテ。rias vezes: "Estテ。 falando que eu nテ」o tenho cabeテァa テゥ? Estテ。 falando que eu nテ」o tenho cabeテァa?"

Narizinho questionou: "Vocテェ vai me bater?". As outras peoas tiveram que separar as duas para evitar uma briga maior. "Vocテェ nテ」o consegue conversar", afirmou a gaテコcha. "Nテ」o conversa comigo quando estou com raiva", rebateu Raissa. "Tudo te dテ。 raiva, te contrariar, falar a minha opiniテ」o", respondeu Narizinho.

Elas continuaram discutindo atテゥ que a modelo foi levada para fora do quarto pelas outras participantes. Raissa ainda deu socos na porta, chutou uma cadeira e socou almofadas no sofテ。.

Dentro do quarto, Luiza Ambiel, Narizinho, Victテウria Villarim e outras peoas comentaram que a modelo perdeu a razテ」o. "Agora ela forテァou a barra, extrapolou", comentou Ambiel.

Toda a confusテ」o comeテァou apテウs uma espテゥcie de jogo da discテウrdia, que foi realizado na noite de domingo (11). Narizinho foi conversar com Raissa que nテ」o gostou de ser chamada de patricinha, porque, segundo ela, o termo significa ter dinheiro e "se achar". A ex-Panicat disse que "ter estilo テゥ uma coisa, ser patricinha テゥ outra".

"Mas eu quis dizer no sentido de ter estilo. Meu Deus, Carol. Escuta. Vocテェ nテ」o sabe escutar?", rebateu a modelo. Para Raissa, a forma como Narizinho falou com ela foi agressiva. "Eu nテ」o tenho paciテェncia, nテ」o tenho paciテェncia", gritou a modelo se afastando.

Ela foi, entテ」o, para a sua cama, quando Narizinho afirmou: "A pessoa quando nテ」o tem cabeテァa, nテ」o adianta explicar". Foi ao ouvir isso que Raissa pulou as trテェs camas e partiu para cima da colega de confinamento.