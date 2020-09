Raissa Barbosa está de novo na roça em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raissa Barbosa é a primeira confirmada na terceira roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, os participantes Biel, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes disputam nesta quarta-feira (30) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Lipe Ribeiro, que havia ganho a Prova de Fogo, lendo quais eram os poderes verde e vermelho. Sem dizer aos demais participantes do que se tratava, ele escolheu ficar com o verde e entregou o vermelho para Lucas Maciel.

Na sequência, a fazendeira Carol Narizinho deu seu voto. Ela escolheu Rodrigo Moraes, que havia sido fazendeiro na semana passada e indicado justamente a ex-panicat.

Depois, Lucas abriu o poder da chama vermelha e descobriu que deveria escolher duas pessoas para não votarem hoje (ele escolheu a si próprio e a Lipe Ribeiro) e duas pessoas para votarem duas vezes (ele escolheu Luiza Ambiel e Cartolouco).

Na sequência, foi a vez da votação da casa. Nesse momento, os participantes que estavam na baia (Biel, Juliano Ceglia e Victória Villarim, além de Rodrigo Moraes) não podiam ser votados. Quem recebeu mais votos foi Raissa Barbosa--foram 6 ao todo.

Foi a vez da modelo escolher alguém para puxar junto com ela para a roça. Ela disse que achava Juliano Ceglia e Biel falsos, mas escolheu o cantor.

Biel então teve de começar um jogo de "resta um", no qual cada participante tinha que salvar uma pessoa até que a última pessoa que sobrasse também iria para a roça. Ele salvou Juliano Ceglia, que salvou Mateus Carrieri, que salvou Jojo Todynho, que salvou Victória Villarim, que salvou Luiza Ambiel, que salvou Mc Mirella, que salvou Lucas Maciel, que salvou Stéfani Bays, que salvou Jakelyne Oliveira, que salvou Tays Reis, que salvou Mariano, que salvou Lipe Ribeiro, que salvou Lidi Lisboa. Com isso, Cartolouco foi quem sobrou.

No entanto, Lipe Ribeiro abriu o poder da chama verde e anunciou que poderia trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro, por alguém que estava salvo. Ele trocou Cartolouco por Juliano Ceglia.

Juliano teve o direito de escolher quem não faria a Prova do Fazendeiro e decidiu que seria Raissa.

Confira quem votou em quem: Mc Mirella votou em Tays Reis

Cartolouco votou em Raissa Barbosa (ele deu os dois votos nela)

Stéfani Bays votou em Tays Reis

Juliano Ceglia votou em Raissa Barbosa

Mariano votou em Luiza Ambiel

Biel votou em Raissa Barbosa

Raissa Barbosa votou em Tays Reis

Jojo Todynho votou em Cartolouco

Mateus Carrieri votou em Lidi Lisboa

Thays Reis votou em Raissa Barbosa

Victória Villarim votou em Lidi Lisboa

Lidi Lisboa votou em Jojo Todynho

Luiza Ambiel votou em Tays Reis (ela deu os dois votos nela)

Rodrigo Moraes votou em Mateus Carrieri

Jakelyne Oliveira votou em Raissa Barbosa