Raissa Barbosa é a 11ª eliminada do reality A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raissa Barbosa foi a 11ª eliminada de A Fazenda 12 (Record). Ela teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show.

A modelo disputava a permanência com Lidi Lisboa e com Mariano. Ela ficou com 25,58% dos votos, enquanto Mariano teve 41,80% e Lidi, 32,62%. Ao todo, segundo a Record, foram mais de 700 milhões de votos (716.347.719 mais precisamente).

Dentre os que estavam disputando a permanência, a primeiro a saber que continuava no programa foi Mariano. A permanência dele foi bastante comemorada pelos demais participantes, menos por Jojo Todynho, que continuou sentada no sofá.

Logo depois da revelação da permanência do cantor de "Camaro Amarelo", fogos puderam ser vistos no céu de Itapecerica da Serra (SP), onde o reality show é gravado. As demais roceiras não só ouviram, como disseram que não conseguiam escutar o apresentador Marcos Mion falando. No ar, ele esclaresceu que os fogos não tinham sido providenciados pela produção.

Depois, Mion anunciou que o público havia optado pela permanência de Lidi. Ela ficou bastante surpresa. "então eu não estou tão maluca, não tenho os parafusos totalmente soltos", afirmou

Alguns participantes não ficaram felizes com o retorno da atriz. Jojo, Mariano e Mateus Carrieri não comemoraram. Já Lipe Ribeiro foi o mais animado.

"Muito obrigado pela oportunidade", declarou a acreana. "Lá fora eu nunca tive tantas oportunidades quanto vocês me deram. Sei que saindo daqui a minha vida já mudou."

Raissa foi vice-miss Bumbum 2017 e já posou nua para a Playboy no Brasil e em Portugal. Para a edição do país europeu, ela chegou a fazer um ensaio já durante a pandemia, fotografando inclusive com máscara. Ela também já fez um raio-x de seu bumbum para provar aos seus seguidores que ele é real.