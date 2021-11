Rainha Elizabeth 2ª tem celular criptografado e com apenas dois contatos

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª, 95, tem seu próprio smartphone com um sistema anti-hacker, mas só utiliza para fazer ligações a dois contatos, de acordo com o jornalista especialista na família real britânica, Jonathan Sacerdoti.

Segundo o jornal britânico Mirror, o comentarista disse à jornalista Christina Garibaldi que os dois agraciados são sua filha, a princesa Anne, 71, e John Warren, principal gerente dos cavalos de corrida da rainha.

"Aparentemente, a rainha tem duas pessoas com quem ela fala frequentemente e tem um celular que dizem ser [da marca] Samsung com criptografia anti-hacker do MI6 [agência de inteligência britânica]", afirmou o jornalista.

Sacerdoti enfatiza que ela sempre costuma atender Warren e dá alguns detalhes sobre a amizade da monarca. "Ele é genro de um amigo da rainha, o falecido conde de Carnarvon e sua casa era o castelo Highclere em Berkshire, que alguns telespectadores podem conhecer melhor como Downton Abbey."

Warren é responsável por supervisionar e orientar todas as corridas de cavalos da rainha, que já investe na atividade há mais de 70 anos.

No caso da princesa Anne, a razão da discagem rápida fica implícita, já que é a única filha de Elizabeth 2ª, com quem tem uma relação próxima. Elas já foram fotografadas juntas usando roupas com cores combinando e, em 15 de agosto, no aniversário de Anne, o perfil oficial da família real britânica fez uma homenagem com um compilado de fotos nas redes sociais.