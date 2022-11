Rainha Elizabeth 2ª enfrentou câncer raro nos últimos meses de vida, segundo amigo da família

"O sintoma mais comum do mieloma é a dor óssea, especialmente na pelve e na região lombar, e o mieloma múltiplo é uma doença que costuma afetar os idosos. Não há cura conhecida, mas o tratamento pode reduzir a gravidade dos sintomas e prolongar a vida do paciente em meses ou dois a três anos", acrescenta.

