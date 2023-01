Rafael Portugal pede respeito a Dani Calabresa após comparação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Rafael Portugal pediu que o público respeite Dani Calabresa. O ator não gostou de ver nas redes sociais parte dos fãs criticando o trabalho dela e querendo a volta dele ao "CAT BBB".

"Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT, mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa", começou em carta aberta aos seguidores.

O artista lembrou que na época em que iniciava seus passos na área, já via a amiga em shows de stand-uo comedy. E que Dani já criava textos "abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração".

"Tenho o privilégio de ser da geração dela que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado, Dani, e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória", finalizou.

Na quarta-feira (25), o nome de Dani foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Parte do público não gostou da atuação da comediante no quadro do BBB 23 (Globo). "Inimiga do humor", pontuou o internauta Cairo Almeida.

Houve também quem tenha pedido a entrada de Paulo Vieira no lugar da colega. "A Dani Calabresa é muito querida, mas esse quadro não deu match com o humor da gata. Eu tenho certeza de que se o Boninho colocasse o Paulo Vieira no CAT e a Dani no Big Terapia iria fluir muito melhor", escreveu um perfil que se identifica como Fabbri.