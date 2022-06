Rafa Uccman celebra aniversário com festa à fantasia e show de Pabllo Vittar

Rafa Uccman recriou o look icônico de Gisele Bündchen, para o desfile da Victoria's Secret em 2005 —que na época usou o fantasy bra mais caro da história. No segundo look da noite, Uccman se fantasiou de mulher gato azul.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Rafa Uccman comemorou seu aniversário de 29 anos na noite desta terça-feira (14), no Pátio Bennito, em São Paulo. A comemoração foi à fantasia, e também teve inspiração no festival de música Coachella, daí o nome UccChela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.