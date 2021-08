Rafa Kalimann nega apoio a Bolsonaro: 'Nunca votaria nele'

Mas teve quem associou o posicionamento da apresentadora ao seu contrato com a TV Globo. "É a primeira cláusula do contrato com a Globo né? Nunca nem viu política, nem sabe onde a banda toca. Só ouve dizer, esquece que só pensa com o 'corpicho' e vem querer militar para dar de pensadora, intelectual. Isso aí é influência para ser aceita no meio global e artístico".

Algumas pessoas falaram que Rafa trocou de agência e agora está mudando de pauta. "Trocou de agência, mudou a pauta depois da polêmica do vídeo do pastor né, linda? Sorte a sua que tem muito bobo que você ainda consegue enganar".

Uma pessoa criticou Rafa por defender a comunidade LGBTQIA+ depois de compartilhar vídeo de um pastor homofóbico nas redes sociais. "Disse a crente que compartilha vídeo com conteúdo homofóbico no Instagram . Está tentando limpar a imagem né?".

