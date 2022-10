Rafa Brites vota e ainda limpa a frente de zona eleitoral em São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de assumir que sua candidata seria Simone Tebet (MDB), mas que tinha decidido pelo voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ser contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Rafa Brites surpreendeu seus eleitores no início da tarde deste domingo (2). A apresentadora mostrou que, além do título de eleitor, levou vassoura e pá para zona eleitoral na capital paulista. Rafa votou e ainda fez uma "faxina" no local de votação.

Incomodada com o lixo que sempre acumula na frente da zona eleitoral em dia de eleições, a apresentadora revelou que não se importa em recolher do chão os milhares de panfletos dos candidatos, os chamados de "santinhos". "Fui limpar a frente da minha zona eleitoral", escreveu no Instagram.

Mas, pelo visto, ela não deveria ter sido a única que teve a ideia de um mutirão. Rafa mostrou que, enquanto aguardava na fila para votar, não encontrou muita sujeira e ainda comemorou: "Por aqui, tudo calmo. Que seja um dia de paz", completou a apresentadora.