Rafa Brites diz que ganha com uma postagem nos stories o valor que recebia de salário na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora e palestrante Rafa Brites, 37, falou sobre sua decisão de deixar a Globo ao podcast Iconic Talks, apresentado por Renata Kuerten. Ela disse que, hoje, ganha o valor que recebia de salário na emissora com um story no Instagram -referindo-se à publicidade feita na ferramenta da rede social.

"Adoro a Globo. Meu marido trabalha lá. Nada contra, mas foi muito bom para mim a minha saída", começou ela, ao ser questionada sobre a decisão.

Brites relatou que, no período que trabalhava na emissora, não estava presente na vida do filho. De acordo com a apresentadora, ela saía de casa pela manhã, quando o filho estava dormindo, e voltava à noite, quando o pequeno já tinha ido para a cama. "Eu decidi sair. Eu falei, nossa, isso não tá me fazendo bem. Eu sei que é o que todo mundo sonha, mas como ser humano, eu tô infeliz, eu não tô vivendo a minha família."

A apresentadora revelou também que não gostava de trabalhar no Vídeo Show. "Quando eu trabalhava no Mais Você, eu me sentia muito útil [...] E eu tava no Vídeo Show, que, convenhamos, era um programa que você ficava esperando a boa vontade do povo falar, talvez falar. Então, além de tudo, eu tava num produto que eu não gostava de fazer", afirmou.

Ela disse não ter se arrependido da saída da emissora. "Financeiramente, eu prosperei no mundo digital, né? O meu salário da Globo, hoje, é um story meu. [...] Não tô me comparando com as grandes apresentadoras, mas, dentro do meu trabalho, meu salário hoje é um story. Não é nem um [post no] feed, um reels. É um story."

"Então eu não tenho como me arrepender, porque aí eu prosperei, eu consegui realizar noções financeiras, escrever meu livro, fazer projetos incríveis", complementou Brites.

Rafa Brites tem dois filhos, Rocco, 7, e Leon, 2, ambos do relacionamento com o apresentador Felipe Andreoli.