'Quis protegê-la de alguma forma', diz Edson Celulari ao relembrar cena de nudez com Sandra Annenberg em série

A declaração ganhou destaque após Sandra Annenberg participar do programa "Que História é Essa, Porchat?", onde compartilhou sua perspectiva sobre a experiência de gravar sua primeira cena na série - e sem roupas. "Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha. Eu fui testada ao extremo porque foi um choque", revelou a jornalista, entre risos.

Escalado para "Fuzuê", a próxima novela das 19h da Globo, o artista destacou sua postura sempre gentil com as colegas e aponta que a cena "foi um desafio". "Eu quis protegê-la de alguma forma, porque é constrangedor esse tipo de cena. E ela não tinha experiência", comentou o ator, em entrevista ao jornal Extra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Edson Celulari recordou uma cena da minissérie "Chapadão do Bugre", exibida em 1988 na Band, na qual contracenou com a talentosa jornalista Sandra Annenberg. Em entrevista, Celulari revelou que, na ocasião, seu desejo foi proteger a colega de cena, diante de um cenário que considerava constrangedor.

