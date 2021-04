'Quero viver esse amor', afirma, durante a missa, Padre italiano que diz estar apaixonado

"Meu coração se apaixonou, mas, mesmo assim, eu nunca tive a oportunidade de trair as promessas que fiz. Eu quero tentar viver esse amor sem tentar reprimi-lo ou sufocá-lo", continuou. Segundo o jornal II Corriere della Sera, "todo mundo sabia" na cidade que ele estava com uma mulher que não teve a identidade divulgada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O padre Riccardo Ceccobelli, 41, disse para seus fiéis que estava apaixonado, durante a missa no último domingo (11), por isso irá abandonar seu serviço clerical. "Meu coração se apaixonou. Nunca tive a possibilidade de trair as promessas que fiz, mas quero tentar viver esse amor", afirmou.

