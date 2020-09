'Queria esfolar a cabeça dele no asfalto', diz Mayra Cardi sobre Arthur Aguiar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mayra Cardi, 37, falou sobre o final do casamento com Arthur Aguiar, 31, durante participação no programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT. A ex-BBB e influenciadora digital contou que sentiu muita raiva das traições que descobriu.

"Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir. Queria", afirmou. "É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas. Dali a 10 minutos passava."

Cardi contou que não sabia das traições durante o casamento e só descobriu por causa do aviso de uma amiga, que lhe enviou as provas.

"Não posso falar o nome, porque ela é famosa", despistou. "Mas uma grande amiga minha me mandou e se não fosse ela, eu não tinha me separado... Ele nem sabe até hoje quem foi e ninguém vai saber."

Ela ainda disse o que acha das mulheres com quem o ex tinha se relacionado. "Sair com homem casado não é bacana, mas eu não era casada com elas", avaliou. "Eu era casada com ele. Não vou indagar a atitude e caráter delas, tanto que não fiquei com raiva de absolutamente nenhuma."

A entrevista vai ao ar na madrugada desta quinta-feira (17) para sexta-feira (18).