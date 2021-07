Quentin Tarantino pensa em ter filha de Uma Thurman em possível 'Kill Bill 3'

"O que é maravilhoso no mundo de hoje é que existem tantas opções", avaliou. "Há algo em ter tido uma limitação em relação à minha capacidade de produzir e receber histórias que me deixou ainda mais determinada a amá-las, entendê-las e crescer nelas."

"Acho que seria como uma visita às personagens 20 anos depois, imaginando a Noiva e a filha, Bebe, com esses 20 anos de paz. Aí essa paz é destruída. Então, a Noiva e a Bebe estariam em fuga. A ideia de ter a Uma e a filha dela já me deixa empolgado", contou.

Indagado sobre como seria a narrativa do longa após quase 20 anos do volume dois, apontou que gostaria de ver Maya interpretando Bebe, a filha de Beatrix Kiddo, também conhecida como a Noiva, que nos dois outros longas foi vivido por Uma.

Em entrevista ao podcast do entrevistador Joe Rogan, o cineasta deu a entender que é provável que seu último projeto nos cinemas seja a continuação da franquia de sucesso iniciada no começo dos anos 2000. Tarantino avalia parar de dirigir filmes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Quentin Tarantino, 58, disse que, caso o volume três do filme "Kill Bill" saia do papel, um dos personagens principais poderia ser Maya Hawke, 22, a filha da atriz Uma Thurman, 51.

