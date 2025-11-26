Quem estará no Rock in Rio e quanto custa o ingresso? Saiba tudo sobre o festival





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A largada no Rock in Rio 2026 foi dada nesta terça-feira (25) com o anúncio das primeiras atrações do festival, Elton John e Gilberto Gil, que se apresentarão no palco Mundo no dia 7 de setembro. Não demorou muito para o grupo de k-pop Stray Kids se juntar ao lineup, no dia 11 do mesmo mês.

Marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, o festival de música acontece novamente na Cidade do Rock. Os ingressos do Rock in Rio Card, uma espécie de vale ingresso que permite ao portador escolher, posteriormente, uma das datas do evento, começam a ser vendidos no dia 4 de dezembro, em pré-venda, e em 9 de dezembro, para o público geral.

Confira, abaixo, as principais dúvidas e informações sobre o Rock in Rio 2026.

*

Quando e onde será o próximo Rock in Rio?

O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026 na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Quem vai vir ao Rock in Rio 2026?

Por enquanto, vêm ao Brasil o britânico Elton John e os sul-coreanos do Stray Kids, que se apresentam nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente, no Palco Mundo. Também está escalado para o mesmo local, no dia 7, Gilberto Gil.

Quanto custa o Rock in Rio 2026?

Apenas o valor do Rock in Rio Card, que permite que o portador escolha uma das datas do evento posteriormente, foi anunciado até agora. Ele custará R$ 795 ou R$ 397,50, para os casos de meia-entrada. Quem comprar com cartões do banco Itaú tem 15% de desconto sobre a inteira que neste caso sai por R$ 675,75. Não há taxa de serviço.

Quem tem direito a meia-entrada?

Têm direito ao benefício estudantes de ensino fundamental, médio ou superior da rede pública ou particular; maiores de 60 anos, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos); profissionais em efetivo exercício e aposentados das instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada; professores e profissionais da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro; menores de 21 anos; pessoas com deficiência (e um acompanhante quando necessário) e garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. É preciso apresentar comprovante na entrada do evento.

Quando e onde os ingressos serão vendidos?

A pré-venda para membros do Rock in Rio Club começa no dia 4 de dezembro, às 19h. Para o público geral, em 9 de dezembro, às 19h. A venda acontece exclusivamente pelo site rockinrio.ticketmaster.com.br.

Quantos ingressos posso comprar?

O limite é de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. No caso de pessoas com deficiência, será possível selecionar, além do seu ingresso, uma meia-entrada adicional.

Quais são as formas de pagamento?

Cartão de crédito ou PIX. Para quem comprar no cartão, será possível parcelar em até seis vezes sem juros. Se o cartão for emitido pelo Itaú Unibanco, em até oito vezes sem juros.

O que é o Rock in Rio Club?

É um clube de benefícios que garante, entre outras coisas, acesso antecipado à venda de ingressos. Há duas categorias, Club Fã, que custa R$ 349, e o Club Rock Star, por R$ 1.349. Os benefícios podem ser consultados em club.rockinrio.com.br.