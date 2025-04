Quem é o autor italiano que vem à Flip mostrar como são heroicas as vidas comuns

É algo que ecoa no discurso de seu autor. "Eu teria vergonha de confessar numa entrevista que escrevi um romance em que o protagonista, Sandro Veronesi, se perdeu no supermercado só porque eu me perdi num supermercado", afirma Veronesi. "Sou muito mais inspirado por meus sonhos que pela realidade que vivo."

"Estou meio de saco cheio dessa literatura metalinguística, autorreferencial, com temas quase militantes", diz, citando exceções como a australiana Deborah Levy, publicada pela editora. "Se for bom de ler, tudo bem, mas tem muita coisa chata para caramba."

A dona da editora Autêntica, Rejane Dias, comenta que o que mais a alegra no sucesso de "O Colibri" no Brasil é ver que "uma narrativa bem contada, imaginativa, que não está respondendo aos temas políticos que estão em pauta, pode dar muito certo".

"Não sou difícil de imaginar porque realmente sou um homem comum", diz o protagonista do livro mais recente, na cena em que se detém pela primeira vez na descrição de sua aparência. "Eu poderia ser aquele sentado ao lado de vocês no ônibus, ou o garçom que lhes serve a pizza, ou seu farmacêutico, ou o carteiro, ou o padre que toma sua confissão, ou o motorista que manda vocês para aquele lugar junto ao semáforo. Imaginem um deles que, para mim, está tudo bem."

A tendência se comprova em "Setembro Negro", que a Autêntica publica no fim de maio, a tempo da Flip —a editora tem planos de relançar ainda "Caos Calmo", seu primeiro vencedor do Strega, já editado há cerca de duas décadas pela Rocco.

Seu romance "O Colibri", lançado há um ano pela Autêntica Contemporânea, virou o mais vendido do selo em 2024, ultrapassando a marca de 20 mil exemplares, bastante expressiva para o mercado de literatura adulta no Brasil.

"É exatamente esse o tipo de heroísmo que me atrai", diz ele, durante esta entrevista. "É algo que todo mundo precisa enfrentar. Aquele momento em que você não consegue continuar, mas precisa. Quanto mais comum é o ser humano diante desse momento trágico, mais interesse eu tenho no seu comportamento."

