'Que susto que a gente tomou, hein?!', diz Sidney Sampaio em primeiro vídeo publicado após queda em hotel

O ex-global caiu da janela do banheiro de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (4). Segundo testemunhas, Sidney sofreu duas quedas entre os andares do hotel. O ocorrido teve início pela manhã, quando Sidney chegou alterado ao local por volta das 4 horas. Às 7 horas, funcionários começaram a ouvir barulhos de vidro se quebrando.

