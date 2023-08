'Quando o Discurso Autoriza a Barbárie', da Companhia de Teatro Heliópolis, estreia no Sesc Belenzinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Companhia de Teatro Heliópolis estreia na próxima sexta-feira (1º) o espetáculo "Quando o Discurso Autoriza a Barbárie" no Sesc Belenzinho, região leste de São Paulo. A peça apresenta uma sequência de cenas históricas para refletir sobre as violências autorizadas pela política brasileira ao longo dos séculos.

As apresentações acontecem às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 17h, até o dia 1º de outubro. No feriado que comemora a independência do Brasil, 7 de setembro, também haverá uma sessão às 17h.

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis no site do Sesc e custam entre R$ 10, valor para os espectadores com credencial plena, e R$ 30, preço do bilhete na modalidade inteira.

A Companhia de Teatro Heliópolis, que atua desde 2000, realiza a montagem sob o comando de Miguel Rocha, que também assina a concepção da obra. O espetáculo mistura recursos visuais, gravações e músicas ao vivo para compor as apresentações, que não seguem a linearidade temporal histórica, como também fogem da estrutura de começo, meio e fim.

Em cena, os sete atores que ocupam o palco usam seus corpos para formar um diálogo com o próprio espaço cênico, que compõe o principal eixo dramatúrgico da peça.

QUANDO O DISCURSO AUTORIZA A BARBÁRIE

Quando Sex. e sáb., às 20h, dom. às 17h. De 1º/9 a 1º/10

Onde Sesc Belenzinho Rua Padre Adelino, 1000. Belenzinho

Preço A partir de R$ 10

Classificação 16 anos

Link https://www.sescsp.org.br/programacao/quando-o-discurso-autoriza-a-barbarie/