Quais são as músicas mais ouvidas de 2023, de Marília Mendonça a Luan Santana

"A Culpa É Nossa" teve 44.949 audições neste primeiro semestre do ano e foi lançada em fevereiro, como parte do álbum ao vivo "Identidade".

Simone Mendes, Henrique e Juliano, Israel e Rodolfo (com participação de Jorge e Mateus), Marília Mendonça, Diego e Victor Hugo, Zé Neto e Cristiano, Guilherme e Benuto (com Matheus e Kauan), Clayton e Romario (com Luan Santana) e Matheus e Kauan (com Mari Fernandez) completam o top dez.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Crowley, empresa de monitoramento da indústria fonográfica mais tradicional do mercado brasileiro, divulgou o ranking das cem músicas mais ouvidas no país neste primeiro semestre. Como normalmente acontece, o sertanejo domina a lista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.