Punições, desilusão e sonho erótico agitam festa de A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões extravasaram o estresse causado pela última roça na confraternização que aconteceu na noite desta sexta-feira (2). Porém, além de diversão a festa Emojis contou com descumprimento de regras por confinados que exageraram na bebida, levando todos os participantes a duas punições.

A primeira delas foi causada por Lipe e Victoria que ingeriram álcool gel. Carol Narizinho tentou impedir que os dois fizessem isso, mas não obteve sucesso na empreitada. Para convencer a bailarina, o influenciador curitibano alertou que o produto era de limão siciliano. Ele, então, passou o álcool na mão, lambeu e cuspiu. Em seguida, a sirene tocou e a casa tomou conhecimento da punição.

"Segundo a página nove do manual de sobrevivência, todos os frascos de álcool em gel não podem ser espalhados pela Fazenda, devem ser usados apenas para fins de higienização. Pelo descumprimento da regra, vocês vão ficar 48 horas sem gás", anunciou o fazendeiro da semana, Juliano Ceglia.

Aparentemente arrependido, Lipe se desculpou com os colegas e disse que se responsabilizaria por buscar lenha durante a punição. "Foi mal, gente. Deixem que assumo meu erro. Vou buscar a lenha para nós". Em novo vacilo, os peões levaram comida da festa para a casa, o que é proibido e, por conta disso foram castigados com 48 horas sem água quente.

Mas a noite não foi só de punições. Entre um chamego e outro, Jake contou a Mariano que teve um sonho erótico com o sertanejo. "Sonhei durante, mas a gente não concluía. Porém, tinha toda a preliminar. Não tinha os acontecimentos, só as preliminares. Quando acordei foi engraçado porque não tinha acontecido". Mesmo com o desejo à flor da pele, o casal concluiu que só deve realizar o sonho de Jake fora da casa.

Em mais um corte, a RecordTV não mostrou o beijo entre Raíssa e Lucas, somente o arrependimento da modelo. "Sabe quando você faz algo bêbada e se arrepende? Eu beijei e me arrependi. Acabei de ver o Lucas deitado no chão e uma pessoa beijando ele", contou a acriana para Carol Narizinho, revelando, após insistência da ex-panicat, ter visto o infliuenciador dar um selinho em Lidi. Sentindo-se desrespeitada, Raíssa afirmou não querer mais nada com Lucas.