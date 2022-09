Público invade link ao vivo da Globo no 'Rock in Rio' e xinga Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio começou e, com ele, os memes e as polêmicas em torno do evento. No primeiro dia, antes mesmo do início dos shows, um link ao vivo da Globo foi invadido pelo público e dominado por xingamentos ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

As manifestações políticas já eram esperadas, no palco e na plateia, mas o protesto empolgado do público surpreendeu a repórter. Entre mãos fazendo o L de Lula e outras com gestos obscenos, um grupo fez coro xingando o presidente.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Bolsonaro sendo homenageado no Rock in Rio ao vivo na Globo", ironizou um deles. "Como se a Globo não estivesse apoiando isso, a cara da repórter diz tudo", opinou outro, sobre a risada da jornalista.

O primeiro dia de festival foi voltado ao rock, com destaque para Iron Maiden. Nesse sábado (3), porém, estão previstas apresentações de rap e funk, sendo o nome mais aguardado o do americano Post Malone, que deve cantar hits como "Circles" e "Rockstar".