Público do The Town passa mal entre os shows de Luísa Sonza e Ney Matogrosso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma multidão ficou mais de 30 minutos presa e espremida na saída do show de Luísa Sonza, no fim da tarde deste domingo (3), no The Town. O congestionamento humano ocorreu entre o estande do TikTok, no lado direito do palco Skyline, e o estande da Latam, que fica em frente ao palco The One, onde Ney Matogrosso iniciava seu show.

O trajeto pode ser feito em menos de cinco minutos se o caminho estiver livre. No sábado (2), quando o festival estreou no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, houve um trânsito de pessoas semelhante no fim do show de Demi Lovato.

Procurada, a assessoria do The Town afirmou que não registrou ocorrências sobre o congestionamento e atribuiu a fila ao público grande. O evento espera receber 100 mil pessoas neste domingo, que ainda tem shows de Seu Jorge, Bebe Rexha e Bruno Mars.

Uma mulher que passou mal no caminho precisou ser resgatada pelos bombeiros. Na fila, pessoas reclamavam de calor, sensação de sufocamento e de cotoveladas. Uma mulher gritava que estava vendendo seu ingresso para a próxima quinta-feira, dia 7, porque não queria voltar ao festival.