Prova valendo prêmios termina em briga entre Solange e Rico em A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma prova de A Fazenda 13 valendo prêmios terminou em briga entre os participantes porque um deles não aceitou ser eliminado do jogo, na noite desta quinta-feira (16).

Na prova, o Fazendeiro da semana, Gui Araújo sorteou dez nomes e cada sorteado teve que escolher um colega para ficar de fora da atividade.

Solange Gomes eliminou Rico Melquiades na primeira fase da atividade, que não gostou e falou que ia votar nela para a roça. "Eu não tinha voto mesmo, mas vou votar nela para a roça. Eu não tenho nada contra ninguém e ela é eu voto, já fique sabendo", disparou Rico. Solange respondeu: "Tremendo de medo meu amor".

Na fase seguinte da prova, eles tiveram que sortear presentes em um baú e escolher quem deveria ganhar. Dez participantes ganharam prêmios.

Medrado levou a melhor na prova e ganhou um carro 0 km para casa. Já Aline conseguiu imunidade na prova. Os outros receberam prêmios em dinheiro.

Durante um intervalo na prova, Solange e Rico começaram a briga novamente. Ela reclamou que ele fala muito palavrão e briga para aparecer.

Rico diz que a ex-banheira do Gugu é "podre" e "velha coroca". " Vou falar palavrão no seu ouvido, acordar você", provocou o De Férias com o Ex.

Solange falou que Rico votou para ela ir para a baia e não brigou com ele. Em seguida, começou a dizer que ele é "escorado" no amigo famoso, o humorista Carlinhos Maia.

Nervoso, Rico começou a gritar que Solange o chamou de feio. Ela respondeu: "é feio mesmo". Rico rebateu: "você é uma velha frustada".

A ex-banheira do Gugu deixou o local da prova xingando Rico, acompanhada de Tati Quebra Barraco. Ele continuou no local dizendo que ia colocar "fogo no feno".

"Não estou aqui para limpar a imagem diferente de um monte de gente que veio para fazer cena", falou Rico.

Prêmios:

Gui Araújo - R$ 8.000

Tati - R$ 3.000

Nego do Borel - R$ 9.000

Dynho - R$ 10 mil

Thiago - R$ 5.000

Erasmo - R$ 7.000

Dayane - R$ 3.000

Valentina- R$ 7.000

Medrado - carro 0 km

Aline - ganhou uma imunidade na primeira roça da temporada