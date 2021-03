Projota diz a Carla que merece ser imunizado no "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após participarem do almoço do Anjo a convite de Arhur, Carla e Projota conversaram sobre a imunidade que o professor de crossfit garantiu que dará ao rapper. "O que me deixou chateda foi a atitude. Fala uma coisa e faz outra. O fato dele dar o colar para você, super entendo. Agora, não me dá expectativa que vai conversar comigo, de que vai ver qual dos dois", disse a atriz neste domingo (7).

"É, no final das contas ele não conversou com você, conversou comigo", emenda Projota, afirmando que entende o lado de Carla. A atriz diz que Arthur sabe que o líder, Rodolffo, a indicará, e nem assim a chamou para conversar. "Eu estava esperando essa conversa lá em cima. Falei: 'bom, vai ser no almoço, que ele vai puxar...' Ele se afastou de mim na semana que eu mais precisei dele", desabafou ela.

De forma muito sincera, Projota mostra seu posicionamento em relação a imunidade. "Se ele não desse o Anjo para mim, eu ficaria muito chateado, porque eu realmente acho que mereço mais esse Anjo. De verdade. Não soltei a mão dele desde o primeiro dia, mesmo quando fui convidado para um grupo de uma forma nem tão declarada, eu não soltei a mão dele. O Nego era cheio de planos, ele enxergava o grupo, mas não falou do Arthur. Eu falava: 'mas é que eu estou com o Arthur, se ele não vier comigo'...", relembrou o cantor.

Carla reafirma não ter problema com isso, mas com a postura do professor diante da situação dela. "Nessa época eu nem estava com ele, que não era minha prioridade naquele momento". Projota, então, diz que Arthur seria mal visto fora da casa se não o imunizasse. "Acho que as pessoas iriam julgar mais ele por abandonar os amigos para ficar com a 'mina'. Eu estou passando minha visão sobre isso. Eu ficaria puto, chocado, se a decisão dele fosse diferente. Na minha cabeça: 'Vamos conversar? Vai dar para ela, beleza, mas não conte mais comigo'. Mas eu entendo total o que você quer dizer", finalizou Projota.