Programação da TV Aberta nesta segunda

CULTURA 05∶00 Especial Cultura Meio Ambiente 05∶30 Inglês com Música 06∶30 Energia 07∶00 Cocoricó 07∶15 Vamos Brincar! 07∶30 Monstros em Rede 07∶45 Quintal da Cultura 12∶00 Jornal da Tarde 12∶45 Boris e Rufus 13∶00 The Furchester Hotel 13∶10 As Grandes Aventuras De Ênio E Beto 13∶15 Pequenas Aventureiras 13∶20 Super Grover 2.0 13∶30 Elmo, O Musical 13∶40 Kid & Cats 13∶45 As Aventuras de Sunny Bunnies 14∶00 Quintal da Cultura 16∶45 Turma Da Mônica 17∶00 O Diário de Mika 17∶30 Power Rangers: Dino Fury 18∶00 The Next Step: Academia de Dança 18∶30 Escola de Gênios 19∶00 Shaun, o Carneiro 19∶20 Metrópolis 19∶30 Cinematógrafo 20∶00 Doc Mundo - A Fronteira Final? O Guia Do Universo 20∶30 Revista Do Esporte Debate - Ao Vivo 21∶00 Jornal da Cultura 22∶00 Roda Viva 23∶45 Sr. Brasil 00∶45 Repertório Popular 01∶45 Contos da Meia-noite 02∶00 Jornal da Cultura 03∶00 Saúde Brasil 03∶30 Cabaret Literário 04∶30 Letra Livre SBT 06∶00 Primeiro Impacto 09∶30 Vem Pra Cá 11∶00 Bom Dia & Cia 13∶45 Informes Comerciais 14∶15 Casos de Família 15∶15 Roda a Roda Jequiti 15∶45 Fofocalizando 17∶00 Mar de Amor 17∶45 Amanhã é Para Sempre 18∶45 Te Dou A Vida 19∶45 SBT Brasil 20∶30 Carinha de Anjo 22∶15 Programa do Ratinho 23∶30 Arena SBT 00∶45 The Noite com Danilo Gentili 01∶45 Operação Mesquita 02∶30 Conexão Repórter 03∶15 SBT Brasil 04∶00 Primeiro Impacto GLOBO 06∶00 Bom Dia Praça 08∶30 Bom Dia Brasil 09∶30 Mais Você 10∶45 Encontro com Fátima Bernardes 12∶00 Praça TV - 1ª Edição 13∶00 Globo Esporte 13∶25 Jornal Hoje 14∶40 O Cravo e a Rosa 15∶15 Sessão da Tarde: Kung Fu Panda 2 16∶45 Vale a Pena Ver de Novo: O Clone 17∶55 Malhação: Sonhos 18∶25 Nos Tempos do Imperador 19∶10 Praça TV - 2ª Edição 19∶40 Quanto Mais Vida, Melhor! 20∶30 Jornal Nacional 21∶30 Um Lugar ao Sol 22∶40 Tela Quente: Juntos para Sempre 00∶30 Jornal da Globo 01∶20 Vai Que Cola 01∶50 Corujão: De Repente Grávida 03∶00 Corujão II: Tainá: A Origem 04∶00 Hora Um RECORD 05∶00 Balanço Geral Manhã 07∶00 Balanço Geral Manhã SP 08∶30 Fala Brasil 10∶00 Hoje em Dia 11∶45 Jornal da Record 24h 11∶50 Balanço Geral SP 15∶15 Prova de Amor 16∶45 Cidade Alerta 17∶10 Jornal da Record 24h 17∶15 Cidade Alerta 17∶40 Jornal da Record 24h 17∶45 Cidade Alerta 18∶00 Cidade Alerta 19∶45 Jornal da Record 21∶00 A Bíblia 22∶30 Aeroporto: Área Restrita 23∶45 Chicago Fire 00∶30 Jornal da Record 24h 00∶45 Entrelinhas 02∶00 Entrelinhas 02∶30 Palavra Amiga com Bispo Edir Macedo 03∶30 A Última Porta 04∶00 Nosso Tempo 04∶30 Congresso Para o Sucesso REDE TV! 05∶00 Igreja Internacional Da Graça De Deus 08∶30 Polishop 09∶15 Brasil Que Faz Notícias 09∶30 Vou Te Contar 10∶45 Você na TV 12∶00 Opinião no Ar 13∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 15∶00 A Tarde é Sua 17∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 18∶00 Alerta Nacional 19∶30 TV Fama 20∶30 Igreja Internacional Da Graça De Deus 21∶30 RedeTV! News 22∶30 Foi Mau 23∶30 Desvendando Cozinhas 00∶30 Leitura Dinâmica 01∶10 Sensacional 02∶00 Ultrafarma 03∶00 Igreja da Graça No Seu Lar GAZETA 06∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 07∶00 Gazeta Shopping 08∶45 Jornal do Boris 09∶15 Ultrafarma - Missa 09∶45 Ateliê na TV 10∶30 Revista da Manhã 12∶00 Você Bonita 13∶30 Cozinha Amiga 13∶59 Fofoca Aí 15∶00 Mulheres 18∶00 Gazeta Esportiva 19∶00 Jornal da Gazeta 20∶00 Igreja Universal do Reino de Deus 22∶00 Estilo Ramy 22∶08 Gazeta Shopping 23∶00 Paz e Vida 02∶00 Gazeta Shopping 04∶00 Gazeta Shopping BAND 05∶50 Local 07∶30 Bora Brasil 09∶00 The Chef com Edu Guedes 11∶00 Jogo Aberto 12∶30 Local 15∶00 Melhor Da Tarde com Catia Fonseca 16∶00 Brasil Urgente 18∶50 Local 19∶20 Jornal da Band 20∶25 Nazaré 21∶10 Igreja da Graça 22∶00 Band Notícias 22∶45 Largados e Pelados 23∶40 Planeta Selvagem 00∶30 Jornal da Noite 01∶10 Que Fim Levou? - Boletim 01∶15 Mais Geek 02∶50 Jornal da Band - Reapresentação 03∶45 1º Jornal

