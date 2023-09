Programa geek na Band sairá do ar para dar lugar a atração comandada pelo filho de Faustão

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Exibido desde setembro de 2022 no horário nobre de sábado da Band, o programa Warner Play, parceria da emissora com a Warner Bros Discovery, sairá do ar no fim do mês. A Warner e a Band decidiram terminar o contrato em vigor. Em outubro, o horário será ocupado por João Guilherme Silva, filho de Faustão.

A informação foi confirmada pela Band. O Warner Play é um canal de YouTube dedicado ao público geek e foi levado para a televisão pela multinacional para ter mais alcance de público, e assim conseguir aumentar as suas assinaturas nas redes sociais.

A estratégia, no entanto, não deu muito certo. Mesmo com exibição em um horário de boa audiência, às 22h30 de sábado, o programa nunca passou da marca de 1 ponto de Ibope na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil telespectadores).

Com isso, a atração perdia até mesmo para a RedeTV! em seu horário.

Pelo acordo comercial, o faturamento dos intervalos comerciais do programa era dividido entre as duas empresas de comunicação.

A Warner também pagou um valor fixo para a Band pelo tempo e cessão de espaço, como uma espécie de aluguel de horário. A atração era comandada por Arthur Ribas e Valentina Pulgarín.

O Warner Play existe no YouTube desde 2020 e tem conteúdo diverso, que mistura reação a grandes jogos, vídeos temáticos com personagens conhecidos da Warner, como Pernalonga e Patolino, dicas de filmes, entre outros. Somados, os vídeos tem cerca de 120 milhões de visualizações e cerca de 726 mil inscritos.

Em parte do horário nas noites de sábado, a Band vai estrear em outubro um programa com João Guilherme Silva, filho de Faustão, chamado de Programa do João. A atração relembrará o Perdidos na Noite, atração que consagrou o seu pai na televisão brasileira nos anos 1980.