Produtora pede desculpas por não ter convidado Liniker para receber premiação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois do desabafo de Liniker sobre não ter sido convidada para a cerimônia do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, a produtora O2 pediu desculpas à cantora. Ela é a protagonista de "Manhãs de Setembro", que conquistou o prêmio de Melhor Série de Ficção, porém não subiu ao palco para receber o troféu. Em uma nota divulgada na sexta-feira (25), a assessoria da produtora não explicou motivo de o convite não ter sido enviado à atriz, mas lamentou os "transtornos causados pela situação".

Na quinta-feira (24), Liniker compartilhou uma postagem celebrando o reconhecimento pelo prêmio da produção, que já está em sua segunda temporada na plataforma de streaming Prime Video. No entanto, ela revelou que não havia sido convidada para o evento realizado nas Cidades das Artes, no Rio de Janeiro, na noite anterior. No seu desabafo, ela declarou: "Não fui convidada para celebrar ao lado da equipe e do elenco a premiação que conquistamos, para compartilhar a noite de vitória com outros artistas e colaboradores do audiovisual brasileiro e mundial".

Ela continuou: "Fomos esquecidas mais uma vez, na hora de estourar o champanhe quando alcançamos o esperado 'corte final' de uma produção. O cinema brasileiro mais uma vez deixou de reconhecer as outras pessoas que contribuem para a criação de um projeto de alcance global, que realmente mudou a narrativa do audiovisual nacional na última década. Isso não se trata apenas do meu trabalho, mas da determinação e do talento singular de cada indivíduo que se dedicou à criação da série", expressou Liniker.

Liniker ainda destacou que, diante de um país com altas taxas de violência contra minorias, séries como Manhãs de Setembro são fundamentais para que a diversidade seja reconhecida e esteja cada vez mais presente na indústria audiovisual. "Uma profissional, atriz, artista, que estudou para poder exercer esse ofício, e travesti preta, pode contar a história de uma outra travesti, ao lado de outras travestis e pessoas transexuais, de outras pessoas pretas e de aliades, que acreditam em cada vírgula dessa história e e transformaram o grande Manhãs de Setembro no sucesso que é", comentou.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DA PRODUTORA O2

"A O2 informa que o convite para a premiação do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, não chegou para a atriz e cantora Liniker e pede desculpas pelo ocorrido.

A artista, um talento reconhecido por seu incrível trabalho na série, sempre foi convidada para todos os prêmios e eventos, mesmo quando não está indicada à categoria de Melhor Atriz - ou seja, em situações onde apenas os produtores ou técnicos são premiados.

A O2 Filmes reitera sua admiração por todo o empenho de Liniker em contribuir para tornar a série um dos projetos mais elogiados dos últimos anos pelo público e pela crítica especializada e lamenta os transtornos causados pela situação."