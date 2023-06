Produtor de Lana del Rey depõe à polícia por suposto crime de xenofobia no país

Pouco tempo depois do post repercutir, Whitney apagou sua conta no Instagram.

A delegada Rita Salime fez contato com a Deatur para que o depoimento fosse recolhido antes que Whitney saísse do Brasil.

Aberta pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a Decradi, do Rio de Janeiro, a investigação contou com o apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista, a Deatur, de São Paulo, onde o produtor se apresentou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Will Whitney, membro da produção da cantora Lana del Rey, prestou depoimento à polícia na noite deste sábado, em São Paulo, depois do show da artista no festival Mita.

