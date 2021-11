Procuradoria pede que Justiça suspenda veto de Mario Frias a passaporte da vacina

Segundo o MPF, os eventos culturais poderão ser retomados "de forma mais intensa, célere, responsável e segura" se houver, por parte dos organizadores e do público, a consciência de que os frequentadores estão com o esquema vacinal completo.

"A norma, além de estar em descompasso com o que se espera dos órgãos públicos no atual cenário epidemiológico, está maculada de outros vícios que impedem a produção de seus efeitos no ordenamento jurídico", afirma.

